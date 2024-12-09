Крутогорский нефтеперерабатывающий завод выставили на продажу

Напомним: когда-то Крутогорский НПЗ был вторым по мощности в Омской области. Он начал свою работу в 2008 году на базе оборонного предприятия. В 2021 году предприятие столкнулось с серьезными финансовыми трудностями и было признано банкротом из-за огромных долгов. Бывший владелец, Валерий Федотов, оказался под следствием по четырем эпизодам мошенничества в особо крупном размере.