Крутогорский нефтеперерабатывающий завод выставили на продажу

Posted 9 декабря, 09:20
Published 9 декабря, 09:20
Modified 9 декабря, 09:22
Updated 9 декабря, 09:22
На сайте «Российского аукционного дома» появились сразу 2 лота, связанные с распродажей Крутогорского нефтеперерабатывающего завода. В лоте №1 объединены активы, находящиеся в залоге у банка ГПБ: нефтеперерабатывающая установка, установка вакуумной отгонки легких углеводородов из мазутной фракции, 2 земельных участка (на 13 и 12 соток) и производственный корпус. В лоте №2 список из 222 объектов, в числе которых земельные участки, корпуса, гараж, разного рода оборудование.
Начальная стоимость первого лота составляет 21,6 млн рублей, стоимость второго — 35,5 млн. Прием заявок начался сегодня, 9 декабря, и будет продолжаться до 22 января 2025 года.
Напомним: когда-то Крутогорский НПЗ был вторым по мощности в Омской области. Он начал свою работу в 2008 году на базе оборонного предприятия. В 2021 году предприятие столкнулось с серьезными финансовыми трудностями и было признано банкротом из-за огромных долгов. Бывший владелец, Валерий Федотов, оказался под следствием по четырем эпизодам мошенничества в особо крупном размере.