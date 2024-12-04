Подпольный цех: в Омске разоблачены организаторы незаконного оборота оружия

Posted 4 декабря, 06:09
Published 4 декабря, 06:09
Modified 4 декабря, 06:13
Updated 4 декабря, 06:13
В результате совместных действий УФСБ, полиции и Росгвардии в Омске было разоблачено преступное сообщество, которое занималось незаконным производством и продажей оружия.
УФСБ России по Омской области сообщает, что по данным следствия, трое жителей города и области в 2022 году организовали незаконное изготовление и сбыт огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов. Омичи покупали пневматическое, сигнальное и охолощенное оружие, которое затем переводилось в боевое состояние и продавалось третьим лицам.
Изготовление, ремонт и отстрел оружия проводились в подвальных помещениях и хозяйственных постройках. Все орудия хранились дома и в подпольных мастерских. В результате обысков были изъяты гладкоствольные ружья, винтовки, короткоствольное оружие, патроны, взрывчатые вещества и оружие, изготовленное кустарным способом.
Против задержанных возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1, 2, 5 ст. 222 УК России), а также за незаконное изготовление и переделку огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов (ч. 1 ст. 223 УК России).