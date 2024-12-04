Подпольный цех: в Омске разоблачены организаторы незаконного оборота оружия

УФСБ России по Омской области сообщает, что по данным следствия, трое жителей города и области в 2022 году организовали незаконное изготовление и сбыт огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов. Омичи покупали пневматическое, сигнальное и охолощенное оружие, которое затем переводилось в боевое состояние и продавалось третьим лицам.