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Posted 3 декабря, 07:51

Published 3 декабря, 07:51

Modified 3 декабря, 07:56

Updated 3 декабря, 07:56

В Омской области задержали вымогателей, требовавших 1,4 млн от сына погибшего в СВО

В Омской области задержали вымогателей, требовавших 1,4 млн от сына погибшего в СВО

3 декабря 2024, 07:51
Фото: Прокуратура Омской области.
Три человека угрожали омичу насилием и требовали 1,4 млн рублей, которые он должен был получить как компенсацию за отца.

В Омской области возбуждено уголовное дело за попытку вымогательства у сына погибшего участника СВО. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.

Группа из трех человек из Марьяновского района требовала деньги у молодого человека, который должен был получить компенсацию за своего отца, погибшего в зоне СВО. Омичи, угрожая насилием, требовали у 18-летнего парня 1 миллион 400 тысяч рублей.

После вмешательства правоохранительных органов вымогательство было остановлено, а члены преступной группы задержаны. На них возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 2,3 ст. 163 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание на срок от семи до пятнадцати лет, а также штраф.

Видео: УФСБ России по Омской области.

В прокуратуре Омской области сообщается, что по версии следствия, с августа по ноябрь текущего года 32-летний местный житель, занимающийся продажей и ремонтом автомобилей, разработал схему вымогательства. Он предлагал купить автомобили в рассрочку, а затем совместно с подельниками угрожал расправой и требовал вернуть всю сумму с процентами.

В одном из случаев вымогатели потребовали 1,4 миллиона рублей от 18-летнего покупателя «ВАЗ-2109», а в другом — 120 тысяч рублей от жителя села Боголюбовка за автомобиль 2008 года выпуска.

В настоящее время следствие продолжается, вымогатели находятся под стражей на два месяца.

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#Диана Рязанцева#Видео#Омская область#Задержание#Прокуратура#Уголовное дело#Вымогательство#Автомобили#УФСБ России#Преступная группа
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