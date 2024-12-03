В Омской области задержали вымогателей, требовавших 1,4 млн от сына погибшего в СВО

В прокуратуре Омской области сообщается, что по версии следствия, с августа по ноябрь текущего года 32-летний местный житель, занимающийся продажей и ремонтом автомобилей, разработал схему вымогательства. Он предлагал купить автомобили в рассрочку, а затем совместно с подельниками угрожал расправой и требовал вернуть всю сумму с процентами.