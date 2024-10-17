Грозит пожизненный срок. 18-летнего омича осудят за государственную измену

Posted 17 октября, 07:52
Published 17 октября, 07:52
Modified 17 октября, 08:09
Updated 17 октября, 08:09
В УФСБ России по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 18-летнего молодого человека, подозреваемого в государственной измене.
Предварительное следствие установило, что он был администратором украинских телеграм-каналов, которые продвигали деятельность террористических организаций. Омич открыто призывал своих подписчиков к насильственным действиям против патриотически настроенных граждан России и занимался сбором средств для поддержки Украины.
Сотрудники ФСБ зафиксировали факты денежных переводов. В квартире омича проводятся обыски, изымается техника, а также анализируются переписки и история браузеров, наряду с другими документами. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), максимальное наказание по которой может составлять вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее Город55 писал о том, что губернатор Омской области подписал распоряжение, согласно которому главы региона не могут покидать территорию РФ без предварительного согласования с ФСБ Омской области. Речь идет о любых заграничных поездках, например, отпуска.