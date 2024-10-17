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Posted 17 октября, 07:52

Published 17 октября, 07:52

Modified 17 октября, 08:09

Updated 17 октября, 08:09

Иллюстрация

Грозит пожизненный срок. 18-летнего омича осудят за государственную измену

17 октября 2024, 07:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

18-летнему омичу грозит пожизненное за государственную измену

Его признали сторонником украинских террористических организаций.

В УФСБ России по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 18-летнего молодого человека, подозреваемого в государственной измене.

Предварительное следствие установило, что он был администратором украинских телеграм-каналов, которые продвигали деятельность террористических организаций. Омич открыто призывал своих подписчиков к насильственным действиям против патриотически настроенных граждан России и занимался сбором средств для поддержки Украины.

Сотрудники ФСБ зафиксировали факты денежных переводов. В квартире омича проводятся обыски, изымается техника, а также анализируются переписки и история браузеров, наряду с другими документами. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), максимальное наказание по которой может составлять вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее Город55 писал о том, что губернатор Омской области подписал распоряжение, согласно которому главы региона не могут покидать территорию РФ без предварительного согласования с ФСБ Омской области. Речь идет о любых заграничных поездках, например, отпуска.

В Омской области губернаторы смогут выезжать в другие страны только через ФСБ
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#Общество#Полиция#Омск#Закон#ФСБ#Новости
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