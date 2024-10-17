Грозит пожизненный срок. 18-летнего омича осудят за государственную измену

Сотрудники ФСБ зафиксировали факты денежных переводов. В квартире омича проводятся обыски, изымается техника, а также анализируются переписки и история браузеров, наряду с другими документами. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), максимальное наказание по которой может составлять вплоть до пожизненного лишения свободы.