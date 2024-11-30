25 спасателей и 5 машин: как тушили пожар в омском спа-отеле

Posted 30 ноября, 06:42
Published 30 ноября, 06:42
Modified 30 ноября, 06:44
Updated 30 ноября, 06:44
30 ноября произошел пожар в спа-отеле, расположенном на улице Димитрова. Возгорание случилось около девяти часов вечера.
Согласно данным регионального МЧС, из горящего здания эвакуировали все находившиеся там люди — 120 человек. Никто из них не получил травм и не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли 25 спасателей и пять пожарных машин, которые приняли участие в ликвидации возгорания.
Возгорание началось в подвальном помещении отеля, предположительно, в зоне хранения вещей. Площадь пожара составила около 10 кв. м. В настоящее время специалисты МЧС проводят расследование, чтобы установить точную причину возгорания.
Напомним, что ранее в Омской области за сутки произошло семь пожаров, которые потушили спасатели. Один из них случился в заброшенном здании на улице Краснознаменной, а другой — в дачном доме из-за перегрузки электросети.