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Posted 30 ноября, 06:42

Published 30 ноября, 06:42

Modified 30 ноября, 06:44

Updated 30 ноября, 06:44

В Омске эвакуировали 120 человек из горящего спа-отеля

25 спасателей и 5 машин: как тушили пожар в омском спа-отеле

30 ноября 2024, 06:42
Фото: 1MI.

В Омске эвакуировали 120 человек из горящего спа-отеля

Пожар в омском спа-отеле на улице Димитрова обошелся без пострадавших. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

30 ноября произошел пожар в спа-отеле, расположенном на улице Димитрова. Возгорание случилось около девяти часов вечера.

Согласно данным регионального МЧС, из горящего здания эвакуировали все находившиеся там люди — 120 человек. Никто из них не получил травм и не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли 25 спасателей и пять пожарных машин, которые приняли участие в ликвидации возгорания.

Фото: МЧС России по Омской области

Возгорание началось в подвальном помещении отеля, предположительно, в зоне хранения вещей. Площадь пожара составила около 10 кв. м. В настоящее время специалисты МЧС проводят расследование, чтобы установить точную причину возгорания.

Напомним, что ранее в Омской области за сутки произошло семь пожаров, которые потушили спасатели. Один из них случился в заброшенном здании на улице Краснознаменной, а другой — в дачном доме из-за перегрузки электросети.

За сутки омские спасатели МЧС потушили семь пожаров
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#МЧС#Расследование#Новости#Спасатели#Ликвидация пожара
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