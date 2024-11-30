25 спасателей и 5 машин: как тушили пожар в омском спа-отеле

Согласно данным регионального МЧС, из горящего здания эвакуировали все находившиеся там люди — 120 человек. Никто из них не получил травм и не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли 25 спасателей и пять пожарных машин, которые приняли участие в ликвидации возгорания.