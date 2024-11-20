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Posted 20 ноября, 12:22

Published 20 ноября, 12:22

Modified 20 ноября, 12:22

Updated 20 ноября, 12:22

За сутки омские спасатели МЧС потушили семь пожаров

За сутки омские спасатели МЧС потушили семь пожаров

20 ноября 2024, 12:22
Фото: МЧС России по Омской области.
В Омской области горели заброшенное здание и дачный дом.

За прошедшие сутки в Омской области спасатели потушили семь пожаров. Один из них произошел вчера в 15:28 на улице Краснознаменной, загорелось заброшенное здание. На место выехали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах, возгорание на 30 квадратных метрах удалось потушить в 15:52.

Из-за перегрузки электросети огонь возник в одной из комнат дачного дома в садовом товариществе «Березка-3». Хозяин самостоятельно вышел на улицу и вызвал пожарных. Возгорание тушили 15 спасателей на трех спецмашинах.

«Любая электросеть рассчитана на определенную степень нагрузки. И если она становится излишней, то аварийный режим может привести к коротким замыканиям, а в последующем к возгораниям. Своевременно проводите капитальный ремонт электропроводки и осуществляйте замену устаревших элементов», — призвали в МЧС.

Напомним, что несколько дней назад сотрудник МЧС спас из огня жительницу села Оглухино Крутинского района. Алексей не был на дежурстве, но заметил частный дом в дыму и решил вмешаться. Открыв дверь, он увидел на пороге женщину, которая надышалась дымом и самостоятельно не могла выбраться на улицу. Мужчина вытащил 58-летнюю хозяйку дома на улицу, после чего и вызвал подкрепление.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#МЧС#Пожарные машины#Пожарные#Новости#Последствия пожара#Тушение пожара
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