За сутки омские спасатели МЧС потушили семь пожаров

Напомним, что несколько дней назад сотрудник МЧС спас из огня жительницу села Оглухино Крутинского района. Алексей не был на дежурстве, но заметил частный дом в дыму и решил вмешаться. Открыв дверь, он увидел на пороге женщину, которая надышалась дымом и самостоятельно не могла выбраться на улицу. Мужчина вытащил 58-летнюю хозяйку дома на улицу, после чего и вызвал подкрепление.