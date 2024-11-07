Как избрание Трампа отразится на долларах и криптовалюте: рассуждают экономисты

Posted 7 ноября, 11:39
Published 7 ноября, 11:39
Modified 7 ноября, 11:41
Updated 7 ноября, 11:41
Накануне проходили выборы президента США. По информации американских СМИ, Дональд Трамп, набравший 277 голосов, уверенно обошел своего конкурента — Камалу Харрис. На фоне этих новостей, как сообщают «Новые известия», до 74 тысяч долларов вырос курс биткоина.
Это произошло вовсе неслучайно, так как Трамп в своей предвыборной кампании как раз заявлял, что будет с помощью криптовалюты решать экономические проблемы США, в частности «бороться» с внутренним долгом страны. Как отметила экономист Софья Главина, обещания Дональда Трампа о защите американских экономических интересов способны позитивно отразиться на мировой экономике и энергетических рынках. Настроения у инвесторов сейчас положительные, что приводит к росту доллара США и точно влияет на стоимость ценных бумаг и криптовалюты.
Экономист отмечает, что настроения Трампа по отношению к крипторынку изменились за несколько последних лет. Политик теперь считает, что Соединенные штаты Америки должны стать «криптостолицей планеты и биткоиновой супердержавой». Не исключено, что за счет криптовалюты будут покрывать госдолг страны. Правда, для этого, по мнению Главиной, точно придется увеличивать количество биткоинов, которые есть на балансе американского правительства.
Кстати, на крипторынок России, который постепенно тоже претерпевает изменения («крипту» стали применять для транзакционных платежей), скорее всего, триумф Трампа не окажет сильного влияния.