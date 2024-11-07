Как избрание Трампа отразится на долларах и криптовалюте: рассуждают экономисты

Это произошло вовсе неслучайно, так как Трамп в своей предвыборной кампании как раз заявлял, что будет с помощью криптовалюты решать экономические проблемы США, в частности «бороться» с внутренним долгом страны. Как отметила экономист Софья Главина, обещания Дональда Трампа о защите американских экономических интересов способны позитивно отразиться на мировой экономике и энергетических рынках. Настроения у инвесторов сейчас положительные, что приводит к росту доллара США и точно влияет на стоимость ценных бумаг и криптовалюты.