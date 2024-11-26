Омский «Сибхлеб» в 17 раз увеличил свой уставный капитал

Posted 26 ноября, 05:49
Published 26 ноября, 05:49
Modified 26 ноября, 06:36
Updated 26 ноября, 06:36
В открытом акционерном обществе «Сибирский хлеб» существенно увеличился уставный капитал. С 2013 году он составлял 12 580 рублей, но с 25 ноября вырос до 212 580 рублей, то есть приблизительно в 17 раз.
Уставный капитал — условная величина, которая показывает минимальную стоимость имущества компании и гарантирует определенные обязательства перед кредиторами. Увеличивать УК учредители могут как из-за заботы о репутации фирмы, так и ради вполне конкретных вещей: например, для того, чтобы взять крупный кредит.
«Сибхлеб» специализируется на выпечке хлеба, тортов и пирожных. Его выручка за 2023 год составила 640 млн рублей, чистая прибыль — 10 млн рублей. Пост генерального директора с 2012 года занимает Сергей Дурнев, в прошлом руководивший торговым домом «Мельница». До него компанией руководили Павел Моляренко (2009 — 2012), Владимир Гриненко (2005 — 2009), Александр Таран (2002 — 2005).