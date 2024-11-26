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Posted 26 ноября, 05:49

Published 26 ноября, 05:49

Modified 26 ноября, 06:36

Updated 26 ноября, 06:36

В омском «Сибхлебе» резко вырос уставный капитал

Омский «Сибхлеб» в 17 раз увеличил свой уставный капитал

26 ноября 2024, 05:49
Фото: 1MI.

В омском «Сибхлебе» резко вырос уставный капитал

Компанией руководит Сергей Дурнев.

В открытом акционерном обществе «Сибирский хлеб» существенно увеличился уставный капитал. С 2013 году он составлял 12 580 рублей, но с 25 ноября вырос до 212 580 рублей, то есть приблизительно в 17 раз.

Уставный капитал — условная величина, которая показывает минимальную стоимость имущества компании и гарантирует определенные обязательства перед кредиторами. Увеличивать УК учредители могут как из-за заботы о репутации фирмы, так и ради вполне конкретных вещей: например, для того, чтобы взять крупный кредит.

«Сибхлеб» специализируется на выпечке хлеба, тортов и пирожных. Его выручка за 2023 год составила 640 млн рублей, чистая прибыль — 10 млн рублей. Пост генерального директора с 2012 года занимает Сергей Дурнев, в прошлом руководивший торговым домом «Мельница». До него компанией руководили Павел Моляренко (2009 — 2012), Владимир Гриненко (2005 — 2009), Александр Таран (2002 — 2005).

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Уставный капитал#Сибхлеб
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