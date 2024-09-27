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Posted 27 сентября, 12:04

Published 27 сентября, 12:04

Modified 27 сентября, 12:07

Updated 27 сентября, 12:07

Омичи пожаловались на халатность сотрудника компании «Сибхлеб»

Положил еду на мусорку. Омичи рассказали о неприятном инциденте с компанией «Сибхлеб»

27 сентября 2024, 12:04
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на халатность сотрудника компании «Сибхлеб»

Во время разгрузки хлеба один из сотрудников компании поставил поддон на мусорный бак.

Сегодня утром омичи заметили, как сотрудник компании «Сибхлеб» разгружает продукцию у магазина по ул. Крупской, 7/1, и ставит поддон с хлебом на мусорный бак. Действия мужчины вызвали волну негодования в соцсетях.

«Один из поддонов с хлебом он поставил на мусорный бак, другой поддон, уже пустой, опустил на асфальт», — рассказал очевидец в паблике «Омск live».

Ранее Город55 писал о неприятном инциденте в одной из омских школ. Ученик №12 на улице Энтузиастов пожаловался на компот с червяком, который ему дали на обед в столовой. На сообщение ученика отреагировали в администрации Омска и пообещали запросить информацию в отделе общего образования.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Хлеб#Новости#Хлебобулочные изделия#Сибхлеб
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