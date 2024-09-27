Положил еду на мусорку. Омичи рассказали о неприятном инциденте с компанией «Сибхлеб»

Ранее Город55 писал о неприятном инциденте в одной из омских школ. Ученик №12 на улице Энтузиастов пожаловался на компот с червяком, который ему дали на обед в столовой. На сообщение ученика отреагировали в администрации Омска и пообещали запросить информацию в отделе общего образования.