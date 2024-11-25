Умер известный омский историк-архивист и коллекционер Евгений Журавлев

В Омске скончался Евгений Журавлев — один из ведущих работников архива регионального управления ФСБ, ученый, специализировавшийся на истории российских спецслужб, коллекционер и общественный деятель. Он участвовал в разработке современных гербов Омска и Омской области, выступал с авторскими докладами на Лубянских чтениях и на других научно-исторических конференциях.