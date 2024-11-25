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Posted 25 ноября, 11:20

Published 25 ноября, 11:20

Modified 25 ноября, 11:22

Updated 25 ноября, 11:22

В Омске скончался известный архивист и коллекционер Евгений Журавлев

Умер известный омский историк-архивист и коллекционер Евгений Журавлев

25 ноября 2024, 11:20
Фото: УФСБ России по Омской области.

В Омске скончался известный архивист и коллекционер Евгений Журавлев

Прощание пройдет 27 ноября.

В Омске скончался Евгений Журавлев — один из ведущих работников архива регионального управления ФСБ, ученый, специализировавшийся на истории российских спецслужб, коллекционер и общественный деятель. Он участвовал в разработке современных гербов Омска и Омской области, выступал с авторскими докладами на Лубянских чтениях и на других научно-исторических конференциях.

«Будучи опытным частным коллекционером, Евгений Николаевич Журавлёв скрупулезно собирал и сохранял различные культурные ценности прошедших эпох, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области. — При этом его экспонаты не хранились на закрытых полках. Наоборот, он всегда стремился продемонстрировать общественности уникальные предметы искусства».

В частности, Журавлев собирал художественное стекло XVIII–XX веков. Ежегодно он безвозмездно передавал несколько предметов музею имени Врубеля, а к 300-летию Омска передал сразу 107 уникальных экспонатов. Прямо сейчас в музее открыта организованная Журавлевым выставка «Декоративное-прикладное искусство Японии XVIII–XX веков», причем центральное место в экспозиции занимают предметы, прежде входившие в состав его коллекции.

Прощание будет проходить 27 ноября на Партизанской, 20 (с 11.00 до 12.00). Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Евгения Николаевича.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Некролог#Архив#Евгений Журавлев
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