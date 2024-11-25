Умер известный омский историк-архивист и коллекционер Евгений Журавлев

Posted 25 ноября, 11:20
Published 25 ноября, 11:20
Modified 25 ноября, 11:22
Updated 25 ноября, 11:22
В Омске скончался Евгений Журавлев — один из ведущих работников архива регионального управления ФСБ, ученый, специализировавшийся на истории российских спецслужб, коллекционер и общественный деятель. Он участвовал в разработке современных гербов Омска и Омской области, выступал с авторскими докладами на Лубянских чтениях и на других научно-исторических конференциях.
«Будучи опытным частным коллекционером, Евгений Николаевич Журавлёв скрупулезно собирал и сохранял различные культурные ценности прошедших эпох, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области. — При этом его экспонаты не хранились на закрытых полках. Наоборот, он всегда стремился продемонстрировать общественности уникальные предметы искусства».
В частности, Журавлев собирал художественное стекло XVIII–XX веков. Ежегодно он безвозмездно передавал несколько предметов музею имени Врубеля, а к 300-летию Омска передал сразу 107 уникальных экспонатов. Прямо сейчас в музее открыта организованная Журавлевым выставка «Декоративное-прикладное искусство Японии XVIII–XX веков», причем центральное место в экспозиции занимают предметы, прежде входившие в состав его коллекции.
Прощание будет проходить 27 ноября на Партизанской, 20 (с 11.00 до 12.00). Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Евгения Николаевича.