Омичка поучаствовала в новом выпуске «Богини шопинга»

В новом выпуске «Богини шопинга» на телеканале «Суббота!» зрители смогут увидеть участницу из Омска. Ей предстоит создать образ для активного отдыха на природе, уложившись в три часа и 15 тысяч рублей.

На телеканале «Суббота!» продолжается трансляция нового сезона реалити-шоу «Богиня шопинга» (16+). В рамках проекта участницам предоставляется три часа и бюджет в 15 тысяч рублей, чтобы создать модный образ, который оценят эксперты в области моды. Фото: телеканал «Суббота!» В новом выпусков зрители увидят 26-летнюю Василису Дегтяреву из Омска, которая занимается организацией игр в «Мафию». Ей предстоит создать стильный образ для активного отдыха на природе. Напомним, что музыкант из Омской области выступит в программе «Песни от всей души» (12+) на федеральном канале. Он исполнит песню «Не грусти одна» и поделится историями о Муромцевском районе. Артист из Омской области выступит на шоу Андрея Малахова Узнать подробнее