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Posted 25 ноября, 11:44

Published 25 ноября, 11:44

Modified 25 ноября, 12:54

Updated 25 ноября, 12:54

Омичка поучаствовала в новом выпуске «Богини шопинга»

Омичка поучаствовала в новом выпуске «Богини шопинга»

25 ноября 2024, 11:44
Фото: 1MI.
В новом выпуске «Богини шопинга» на телеканале «Суббота!» зрители смогут увидеть участницу из Омска. Ей предстоит создать образ для активного отдыха на природе, уложившись в три часа и 15 тысяч рублей.

На телеканале «Суббота!» продолжается трансляция нового сезона реалити-шоу «Богиня шопинга» (16+). В рамках проекта участницам предоставляется три часа и бюджет в 15 тысяч рублей, чтобы создать модный образ, который оценят эксперты в области моды.

Фото: телеканал «Суббота!»

В новом выпусков зрители увидят 26-летнюю Василису Дегтяреву из Омска, которая занимается организацией игр в «Мафию». Ей предстоит создать стильный образ для активного отдыха на природе.

Напомним, что музыкант из Омской области выступит в программе «Песни от всей души» (12+) на федеральном канале. Он исполнит песню «Не грусти одна» и поделится историями о Муромцевском районе.

Артист из Омской области выступит на шоу Андрея Малахова
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новости#Реалити-шоу#Шоу#Образ
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