Омичка поучаствовала в новом выпуске «Богини шопинга»

Posted 25 ноября, 11:44
Published 25 ноября, 11:44
Modified 25 ноября, 12:54
Updated 25 ноября, 12:54
На телеканале «Суббота!» продолжается трансляция нового сезона реалити-шоу «Богиня шопинга» (16+). В рамках проекта участницам предоставляется три часа и бюджет в 15 тысяч рублей, чтобы создать модный образ, который оценят эксперты в области моды.
В новом выпусков зрители увидят 26-летнюю Василису Дегтяреву из Омска, которая занимается организацией игр в «Мафию». Ей предстоит создать стильный образ для активного отдыха на природе.
Напомним, что музыкант из Омской области выступит в программе «Песни от всей души» (12+) на федеральном канале. Он исполнит песню «Не грусти одна» и поделится историями о Муромцевском районе.