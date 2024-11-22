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Posted 22 ноября, 04:03

Published 22 ноября, 04:03

Modified 22 ноября, 04:38

Updated 22 ноября, 04:38

Омский артист выступит на шоу Андрея Малахова

Артист из Омской области выступит на шоу Андрея Малахова

22 ноября 2024, 04:03
Фото: Администрация Муромцевского района.

Омский артист выступит на шоу Андрея Малахова

Игорь Новиков, исполнитель из Омской области, примет участие в программе «Песни от всей души» (12+) на федеральном телеканале.

Музыкант представит зрителям композицию «Не грусти одна» и расскажет о своем родном Муромцевском районе.

«Игорь, дерзай, покажи и расскажи о нашем Муромцево, и пусть все знают, какие уникальные и творческие люди здесь живут», — поддерживают земляка в администрации Муромцевского района.

Дата выхода выпуска с Игорем Новиковым будет объявлена позже.

Новиков стал вторым участником из Муромцевского района, попавшим на шоу Андрея Малахова. Ранее, два года назад, в этой же программе выступал его земляк Егор Моисеев.

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#Ольга Акамова#Омская область#Развлечения#Новости#Муромцевский район#Песни от всей души
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