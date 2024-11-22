Артист из Омской области выступит на шоу Андрея Малахова

Posted 22 ноября, 04:03
Published 22 ноября, 04:03
Modified 22 ноября, 04:38
Updated 22 ноября, 04:38
Музыкант представит зрителям композицию «Не грусти одна» и расскажет о своем родном Муромцевском районе.
«Игорь, дерзай, покажи и расскажи о нашем Муромцево, и пусть все знают, какие уникальные и творческие люди здесь живут», — поддерживают земляка в администрации Муромцевского района.
Дата выхода выпуска с Игорем Новиковым будет объявлена позже.
Новиков стал вторым участником из Муромцевского района, попавшим на шоу Андрея Малахова. Ранее, два года назад, в этой же программе выступал его земляк Егор Моисеев.