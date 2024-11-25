Елочка для лялечек: Омская филармония закупила мягких игрушек на Новый год

Posted 25 ноября, 11:00
Published 25 ноября, 11:00
Modified 25 ноября, 11:02
Updated 25 ноября, 11:02
В Омске полным ходом идет подготовка к празднованию Нового года. Готовится в том числе и автономное учреждение культуры Омской области «Омская филармония»: на днях оно заключило контракт на поставку «мягких игрушек для проведения сказочного интерактивного новогоднего развлечения для малышей „Елочка для лялечек. Новогодний хоровод“».
Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что в общей сложности филармонии нужно 500 игрушек. Это «фигурки, изображающие животных или другие существа, кроме людей, из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых материалов (мягконабивные) без механизмов». Контракт заключен с единственным поставщиком, который получит за каждую фигурку 450 рублей. Таким образом, общая стоимость контракта — 225 тысяч рублей.
Игрушки должны быть поставлены не позже 31 декабря. Напомним: в прошлый раз мероприятие под названием «Елочка для лялечек. Новый год у Домовенка Кузи» (0+) проходило в Омской филармонии до 5 января. Организаторы исходят из того, что для многих гостей это первый в их жизни новогодний праздник.