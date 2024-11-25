Елочка для лялечек: Омская филармония закупила мягких игрушек на Новый год

Игрушки должны быть поставлены не позже 31 декабря. Напомним: в прошлый раз мероприятие под названием «Елочка для лялечек. Новый год у Домовенка Кузи» (0+) проходило в Омской филармонии до 5 января. Организаторы исходят из того, что для многих гостей это первый в их жизни новогодний праздник.