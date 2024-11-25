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Posted 25 ноября, 11:00

Published 25 ноября, 11:00

Modified 25 ноября, 11:02

Updated 25 ноября, 11:02

Омская филармония закупила мягких игрушек на Новый год

Елочка для лялечек: Омская филармония закупила мягких игрушек на Новый год

25 ноября 2024, 11:00
Фото: 1MI.

Омская филармония закупила мягких игрушек на Новый год

Для «новогоднего хоровода» понадобилось 500 фигурок.

В Омске полным ходом идет подготовка к празднованию Нового года. Готовится в том числе и автономное учреждение культуры Омской области «Омская филармония»: на днях оно заключило контракт на поставку «мягких игрушек для проведения сказочного интерактивного новогоднего развлечения для малышей „Елочка для лялечек. Новогодний хоровод“».

Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что в общей сложности филармонии нужно 500 игрушек. Это «фигурки, изображающие животных или другие существа, кроме людей, из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых материалов (мягконабивные) без механизмов». Контракт заключен с единственным поставщиком, который получит за каждую фигурку 450 рублей. Таким образом, общая стоимость контракта — 225 тысяч рублей.

Игрушки должны быть поставлены не позже 31 декабря. Напомним: в прошлый раз мероприятие под названием «Елочка для лялечек. Новый год у Домовенка Кузи» (0+) проходило в Омской филармонии до 5 января. Организаторы исходят из того, что для многих гостей это первый в их жизни новогодний праздник.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Мягкие игрушки
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