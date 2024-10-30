Омский ТЮЗ закупил «одежду сцены» за 6 с половиной миллионов

Posted 30 октября, 08:34
Published 30 октября, 08:34
Modified 30 октября, 08:36
Updated 30 октября, 08:36
Омский Театр юного зрителя нашел поставщика, который продаст ему «основное средство — театральную декорацию для обеспечения сценических эффектов (одежду сцены)». Согласно контракту, опубликованному на сайте госзакупок, речь идет об антрактном подъемно-опускном занавесе и о двухчастном сценическом заднике «черный кабинет» с лицевой стороной из бархата.
«Одежда сцены» обойдется театру в 6,5 млн рублей. Контракт был заключен с единственным поставщиком — ООО «Лайт Саунд Системс-Инжиниринг», которое зарегистрировано в Омске и специализируется на строительстве. Условия контракта должны быть выполнены до конца года.
Напомним: здание омского ТЮЗа находится на плановом ремонте с 2021 года. В начале октября стало известно, что срок окончания работ в очередной раз перенесли — с осени на декабрь текущего года.