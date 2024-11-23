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Posted 23 ноября, 08:36

Published 23 ноября, 08:36

Modified 23 ноября, 08:38

Updated 23 ноября, 08:38

Иллюстрация

Люмос! Прольем свет: какие волшебные товары из вселенной Гарри Поттера есть в Омске

23 ноября 2024, 08:36
Фото: 1MI. Иллюстрация
Город55 посмотрел, что можно купить в подарок поклоннику Поттерианы.

Вспомним о загадочной вселенной Гарри Поттера: волшебные палочки, загадочные существа и летающие метлы. Все это стало неотъемлемой частью представления общества о магии. Город55 посмотрел, какие товары из волшебной вселенной продаются на «Авито».

Ночник Гарри Поттера сделан в точности, как на легендарной «Платформе 9 ¾», с которой ученики Хогвартса долгие годы отправлялись в волшебный мир. Является отличным подарком для фанатов истории о мальчике, который выжил, а небольшой размер позволит разместить ночник даже в ограниченном пространстве.

Цена: 1200 рублей.

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Скриншот. Фото: Авито

Для тех, кто стремится творить волшебство своими руками, есть тематический лего-набор. В конструкторе можно собрать миниатюрную модель единственного в Великобритании поселения магов — деревню Хогсмид. Подойдет в качестве подарка для детей и взрослых, которые захотят увидеть место, где продавалось самое вкусное сливочное пиво.

Цена: 2490 рублей.

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Скриншот. Фото: Авито

Если же «постройка» деревни окажется слишком простым занятием, то в продолжение «лего»-тематики на «Авито» предлагают купить главное здание школы волшебства. Большой зал Хогвартса поможет перенестись на церемонию распределения учеников по магическим факультетам.

Цена: 2490 рублей.

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Скриншот. Фото: Авито

Не стоит забывать и о приближении Нового года. Адвент-календарь может стать дополнением коллекции любого фаната магической вселенной. Он включает в себя задания для всей семьи.

Цена: 4000 рублей.

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Скриншот. Фото: Авито

На Авито предлагают также приобрести винтажный тамагочи в стилистике любимой истории. Можно общаться и ухаживать за своим маленьким Гарри Поттером, а также следить за его развитием.

Цена: 4850 рублей.

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Скриншот. Фото: Авито

Ранее Город55 рассказывал об идеях подарков для любимых мам. Напомним, День матери отмечается в России 24 ноября.

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#Евгений Игишев#Омск#Товары#Авито#Гарри Поттер
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