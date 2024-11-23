Люмос! Прольем свет: какие волшебные товары из вселенной Гарри Поттера есть в Омске

Posted 23 ноября, 08:36
Published 23 ноября, 08:36
Modified 23 ноября, 08:38
Updated 23 ноября, 08:38
Вспомним о загадочной вселенной Гарри Поттера: волшебные палочки, загадочные существа и летающие метлы. Все это стало неотъемлемой частью представления общества о магии. Город55 посмотрел, какие товары из волшебной вселенной продаются на «Авито».
Ночник Гарри Поттера сделан в точности, как на легендарной «Платформе 9 ¾», с которой ученики Хогвартса долгие годы отправлялись в волшебный мир. Является отличным подарком для фанатов истории о мальчике, который выжил, а небольшой размер позволит разместить ночник даже в ограниченном пространстве.
Цена: 1200 рублей.
Для тех, кто стремится творить волшебство своими руками, есть тематический лего-набор. В конструкторе можно собрать миниатюрную модель единственного в Великобритании поселения магов — деревню Хогсмид. Подойдет в качестве подарка для детей и взрослых, которые захотят увидеть место, где продавалось самое вкусное сливочное пиво.
Цена: 2490 рублей.
Если же «постройка» деревни окажется слишком простым занятием, то в продолжение «лего»-тематики на «Авито» предлагают купить главное здание школы волшебства. Большой зал Хогвартса поможет перенестись на церемонию распределения учеников по магическим факультетам.
Цена: 2490 рублей.
Не стоит забывать и о приближении Нового года. Адвент-календарь может стать дополнением коллекции любого фаната магической вселенной. Он включает в себя задания для всей семьи.
Цена: 4000 рублей.
На Авито предлагают также приобрести винтажный тамагочи в стилистике любимой истории. Можно общаться и ухаживать за своим маленьким Гарри Поттером, а также следить за его развитием.
Цена: 4850 рублей.
Ранее Город55 рассказывал об идеях подарков для любимых мам. Напомним, День матери отмечается в России 24 ноября.