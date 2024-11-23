Люмос! Прольем свет: какие волшебные товары из вселенной Гарри Поттера есть в Омске

Ночник Гарри Поттера сделан в точности, как на легендарной «Платформе 9 ¾», с которой ученики Хогвартса долгие годы отправлялись в волшебный мир. Является отличным подарком для фанатов истории о мальчике, который выжил, а небольшой размер позволит разместить ночник даже в ограниченном пространстве.