День матери в России: когда будет в 2024 году, история и традиции праздника

Posted 10 ноября, 06:00
Published 10 ноября, 06:00
Modified 10 ноября, 06:00
Updated 10 ноября, 06:00
В России День матери традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября — в 2024 году праздничные «полномочия» достанутся 24 ноября. К слову, этот праздник считается международным и какой-либо единой даты у него нет, но для многих людей День матери означает одно и то же: чествование и благодарность женщинам, принявшим на себя одну из важнейших ролей — быть мамой.
Стоит отметить, что важность материнству уделяли еще в самые стародавние времена: современный День матери при более глубоком изучении его хронологии вполне мог брать свои корни еще из пантеона Древней Греции: там, наравне с другими божествами, почиталась и Гея — богиня земли, родившая небо и все живое на планете.
Но все же время не стоит на месте — пантеоны сменялись вместе с поколениями людей, а они самыми разными способами меняли и свой уклад, создавая государства, законы и другие всем известные признаки цивилизации. Один из них — это возможность уделить внимание обыденным и очень важным вещам.
«Первенство» по вниманию к престижу роли матерей в жизни общества принадлежит одному из британских монархов — Генриху III, провозгласившему «материнское воскресенье» для своих подданных: второй день Великого поста стал для многих англичан выходным днем, во время которого они могли съездить в родной дом и провести время со своей семьей, а также сходить на службу в «материнскую церковь».
Позже идея отдельного праздника Дня матери «переехала» уже и в Новый свет, но там реализовать важную инициативу удалось только со второй попытки. Впервые о новом празднике в Америке заговорила активистка Джулия Уорд Хоув, создав и опубликовав в 1872 году свою прокламацию Дня матери. Вот только привлечь необходимого внимания ей не удалось.
Однако благое начинание нашло поддержку позже, на заре XX века: обратить внимание на тяжелый и очень важный труд матерей удалось Анне Джарвис — дочери Энн Марии Ривз Джарвис, посвятившей значительную часть своей жизни просветительской работе с молодыми матерями для сокращения детской смертности, антисанитарии и эпидемий среди малышей, а позже и создала целую сеть женских организаций, куда могли обратиться за помощью будущие мамы, столкнувшиеся с серьезными проблемами со здоровьем.
В 1905 году деятельной женщины не стало — и ее дело продолжила дочь, решившая, что труд каждой матери заслуживает хотя бы одного праздничного дня. Анна Джарвис смогла убедить американцев и даже Вудро Вильсона — 28-го президента США, подписавшего в 1914 году постановление Конгресса, где и было предложено установить новый праздник — День матери.
Однако в России история праздника куда короче — соответствующие инициативы регистрировались с 1915 года, но их окончательная реализация запоздала почти на век: официально День матери в Российской Федерации был утвержден только в январе 1998 года.
Количество праздников прямо пропорционально количеству народов и стран — и конечно же, традиции отмечать День матери будут различаться от места к месту. Но, как правило, основные символы этого праздника неизменны — внимание, цветы и подарки.
В большинстве стран, будь то Россия, США, Великобритания, День матери подразумевает небольшой «выходной» для мам: никаких домашних обязанностей, максимум заботы и тепла. К слову, расстояния между людьми в этому никакой помехи не составляют — как показывает статистика, в западных странах, в День матери, резко возрастает количество телефонных звонков — иногда нагрузка на телефонные сети увеличивается на 37%.
Цветы, к слову, тоже один из значимых образов этого праздника — в США, как мы уже отмечали, у истоков Дня матери стояла Анна Джарвис и ее идея заключалась в тихом и семейном празднике, со своей атрибутикой — цветке белой гвоздики, прикалываемом на одежду в районе груди.
К сожалению, эта идея очень быстро оказалась коммерциализирована флористами и производителями открыток, что позже даже привело к попыткам отмены праздника его же основательницей, но цветы уже успели прочно закрепиться как традиция и вариант подарка мамам. К слову, как открытки или даже сладости.
В России традиция цветов тоже «прижилась» — только символом бескорыстной любви и преданности стали незабудки. Однако небольшие новшества также вошли в «праздничный быт» — одним из олицетворений праздника стал плюшевый медвежонок (его, кстати, также изображают и с незабудками в лапах).
Задаваясь вопросом, что можно и нельзя делать в День Матери, варианты могут быть самые разные — зная предпочтения своих матерей, провести этот праздник так, как «можно» провести, будет гораздо проще и приятнее.
Среди базовых рекомендаций можно отметить несколько вещей: это совместное времяпрепровождение, будь то тихий ужин в семейном кругу, прогулка или даже поход за покупками (мамы иногда крайне редко делятся своими пожеланиями и поэтому День матери — хороший повод приобрести что-то важное и нужное для самого родного человека).
Кроме того, хорошим дополнением к подарку будет и внимание к маме — темп жизни в современном мире настолько быстр, что иногда времени на семью просто не остается. И, если получится выкроить один день на общение с близкими — праздник, в любом своем проявлении, станет только ярче, ведь время — самый ценный ресурс.
И разумеется, небольшая подготовка ко Дню матери тоже будет не лишней: это создаст и подходящую атмосферу, и приятно удивит мам, пробудив воспоминания о первых серьезных действиях ребенка — например, самостоятельно приготовленный для мамы завтрак или цветы, купленные на первые заработанные деньги.
Список того, чего следует избегать в День матери будет значительно короче: не отказывайтесь от общения и не ищите оправданий для переноса звонка с поздравлениями. Хотя, в принципе не стоит отказываться от «созвонов» с близкими — время неумолимо и наверстать упущенные моменты уже может не получиться.
И, напоследок, небольшая подборка занимательных фактов про День матери: