День матери в России: когда будет в 2024 году, история и традиции праздника

Когда отмечается День матери в России в 2024 году История праздника Традиции праздника Что можно и что нельзя делать в День Матери Интересные факты про День матери

До одного из самых семейных и теплых праздников остается не так уж много времени: совсем скоро горожане будут отмечать День матери — праздник благодарности тем, кто приводит нас в этот мир. Но, как ни странно, это один из самых «молодых» праздников — несмотря на богатую историю.

Когда отмечается День матери в России в 2024 году В России День матери традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября — в 2024 году праздничные «полномочия» достанутся 24 ноября. К слову, этот праздник считается международным и какой-либо единой даты у него нет, но для многих людей День матери означает одно и то же: чествование и благодарность женщинам, принявшим на себя одну из важнейших ролей — быть мамой. История праздника Стоит отметить, что важность материнству уделяли еще в самые стародавние времена: современный День матери при более глубоком изучении его хронологии вполне мог брать свои корни еще из пантеона Древней Греции: там, наравне с другими божествами, почиталась и Гея — богиня земли, родившая небо и все живое на планете. Но все же время не стоит на месте — пантеоны сменялись вместе с поколениями людей, а они самыми разными способами меняли и свой уклад, создавая государства, законы и другие всем известные признаки цивилизации. Один из них — это возможность уделить внимание обыденным и очень важным вещам. «Первенство» по вниманию к престижу роли матерей в жизни общества принадлежит одному из британских монархов — Генриху III, провозгласившему «материнское воскресенье» для своих подданных: второй день Великого поста стал для многих англичан выходным днем, во время которого они могли съездить в родной дом и провести время со своей семьей, а также сходить на службу в «материнскую церковь». Позже идея отдельного праздника Дня матери «переехала» уже и в Новый свет, но там реализовать важную инициативу удалось только со второй попытки. Впервые о новом празднике в Америке заговорила активистка Джулия Уорд Хоув, создав и опубликовав в 1872 году свою прокламацию Дня матери. Вот только привлечь необходимого внимания ей не удалось. Однако благое начинание нашло поддержку позже, на заре XX века: обратить внимание на тяжелый и очень важный труд матерей удалось Анне Джарвис — дочери Энн Марии Ривз Джарвис, посвятившей значительную часть своей жизни просветительской работе с молодыми матерями для сокращения детской смертности, антисанитарии и эпидемий среди малышей, а позже и создала целую сеть женских организаций, куда могли обратиться за помощью будущие мамы, столкнувшиеся с серьезными проблемами со здоровьем. В 1905 году деятельной женщины не стало — и ее дело продолжила дочь, решившая, что труд каждой матери заслуживает хотя бы одного праздничного дня. Анна Джарвис смогла убедить американцев и даже Вудро Вильсона — 28-го президента США, подписавшего в 1914 году постановление Конгресса, где и было предложено установить новый праздник — День матери. Однако в России история праздника куда короче — соответствующие инициативы регистрировались с 1915 года, но их окончательная реализация запоздала почти на век: официально День матери в Российской Федерации был утвержден только в январе 1998 года. Однако нельзя сказать, что в России образ матери был «задвинут» на второй план — сооружение скульптуры «Родина-мать зовет» началось еще в 1959 году . Фото: gorod55.ru Традиции праздника Количество праздников прямо пропорционально количеству народов и стран — и конечно же, традиции отмечать День матери будут различаться от места к месту. Но, как правило, основные символы этого праздника неизменны — внимание, цветы и подарки. В большинстве стран, будь то Россия, США, Великобритания, День матери подразумевает небольшой «выходной» для мам: никаких домашних обязанностей, максимум заботы и тепла. К слову, расстояния между людьми в этому никакой помехи не составляют — как показывает статистика, в западных странах, в День матери, резко возрастает количество телефонных звонков — иногда нагрузка на телефонные сети увеличивается на 37%. Цветы, к слову, тоже один из значимых образов этого праздника — в США, как мы уже отмечали, у истоков Дня матери стояла Анна Джарвис и ее идея заключалась в тихом и семейном празднике, со своей атрибутикой — цветке белой гвоздики, прикалываемом на одежду в районе груди. К сожалению, эта идея очень быстро оказалась коммерциализирована флористами и производителями открыток, что позже даже привело к попыткам отмены праздника его же основательницей, но цветы уже успели прочно закрепиться как традиция и вариант подарка мамам. К слову, как открытки или даже сладости. В России традиция цветов тоже «прижилась» — только символом бескорыстной любви и преданности стали незабудки. Однако небольшие новшества также вошли в «праздничный быт» — одним из олицетворений праздника стал плюшевый медвежонок (его, кстати, также изображают и с незабудками в лапах). Кстати, игрушки тоже могут стать неплохим подарком мамам — как небольшое напоминание о их важной роли . Фото: gorod55.ru Что можно и что нельзя делать в День Матери Задаваясь вопросом, что можно и нельзя делать в День Матери, варианты могут быть самые разные — зная предпочтения своих матерей, провести этот праздник так, как «можно» провести, будет гораздо проще и приятнее. Среди базовых рекомендаций можно отметить несколько вещей: это совместное времяпрепровождение, будь то тихий ужин в семейном кругу, прогулка или даже поход за покупками (мамы иногда крайне редко делятся своими пожеланиями и поэтому День матери — хороший повод приобрести что-то важное и нужное для самого родного человека). Кроме того, хорошим дополнением к подарку будет и внимание к маме — темп жизни в современном мире настолько быстр, что иногда времени на семью просто не остается. И, если получится выкроить один день на общение с близкими — праздник, в любом своем проявлении, станет только ярче, ведь время — самый ценный ресурс. И разумеется, небольшая подготовка ко Дню матери тоже будет не лишней: это создаст и подходящую атмосферу, и приятно удивит мам, пробудив воспоминания о первых серьезных действиях ребенка — например, самостоятельно приготовленный для мамы завтрак или цветы, купленные на первые заработанные деньги. Список того, чего следует избегать в День матери будет значительно короче: не отказывайтесь от общения и не ищите оправданий для переноса звонка с поздравлениями. Хотя, в принципе не стоит отказываться от «созвонов» с близкими — время неумолимо и наверстать упущенные моменты уже может не получиться. От лица Города55 напоминаем: не забудьте 24 ноября позвонить своим мамам . Фото: gorod55.ru Интересные факты про День матери И, напоследок, небольшая подборка занимательных фактов про День матери: В Якутии День матери начали отмечать раньше, чем во всей остальной России: 2 сентября 1993 года там был утвержден официальный праздник День Матери в Республике Саха (Якутия). Его отмечают в октябре, а торжественной датой стало 3 воскресенье месяца;

Немного идей для подарка: по статистике, чаще всего в День матери дарят открытки и цветы, бронируют столики в ресторанах, либо отдают предпочтение ювелирным изделиям, одежде, подарочным сертификатам, поездкам в SPA-центры, также пользуются спросом книги, предметы домашнего уюта и садово-огородные инструменты;

Ежегодная «экономика» Дня матери в мире равна примерно 14 миллиардам долларов — это стоимость совокупного объема подарков;

Кроме «профессионального праздника», В России существуют и награды для матерей: Медаль материнства, орден «Материнская слава» и орден «Родительская слава». Планируют поездки заранее: где омичи встретят новогодние праздники Узнать подробнее