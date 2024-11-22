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Posted 22 ноября, 08:24

Published 22 ноября, 08:24

Modified 22 ноября, 08:26

Updated 22 ноября, 08:26

Негативный пост в соцсетях обернулся штрафом для жительницы Омской области

Омичку привлекли к административной ответственности за высказывания в соцсетях

22 ноября 2024, 08:24
Фото: 1MI.

Негативный пост в соцсетях обернулся штрафом для жительницы Омской области

Омичку оштрафовали на 10 тысяч рублей за призывы к враждебным действиям в комментарии в соцсетях, выявленные в ходе проверки прокуратуры. Суд признал её виновной в административном правонарушении.

В Омской области местную жительницу привлекли к административной ответственности за размещение негативного комментария.

В ходе проверки, проведенной Калачинской межрайонной прокуратурой, выяснилось, что в апреле женщина оставила комментарий под постом в сообществе в социальных сетях. В своем сообщении она призывала к враждебным действиям против людей других национальностей.

В результате прокуратура инициировала дело об административном правонарушении. Суд рассмотрел дело и назначил женщине административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, что ранее суд удовлетворил иск прокуратуры Черлакского района о возврате пенсионерке почти двух миллионов рублей, похищенных мошенниками. В ходе расследования был установлен получатель похищенных средств — житель Нижегородской области.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Социальные сети#Штраф#Новости#Административное правонарушение#Административная ответственность#Национальности
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