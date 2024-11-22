Омичку привлекли к административной ответственности за высказывания в соцсетях

Posted 22 ноября, 08:24
Published 22 ноября, 08:24
Modified 22 ноября, 08:26
Updated 22 ноября, 08:26
В Омской области местную жительницу привлекли к административной ответственности за размещение негативного комментария.
В ходе проверки, проведенной Калачинской межрайонной прокуратурой, выяснилось, что в апреле женщина оставила комментарий под постом в сообществе в социальных сетях. В своем сообщении она призывала к враждебным действиям против людей других национальностей.
В результате прокуратура инициировала дело об административном правонарушении. Суд рассмотрел дело и назначил женщине административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.
Напомним, что ранее суд удовлетворил иск прокуратуры Черлакского района о возврате пенсионерке почти двух миллионов рублей, похищенных мошенниками. В ходе расследования был установлен получатель похищенных средств — житель Нижегородской области.