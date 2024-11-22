Абонентам «Омскэнерго» чат-бот помогает исключить ошибки в квитанциях за свет

Posted 22 ноября, 09:43
Published 22 ноября, 09:43
Modified 22 ноября, 09:45
Updated 22 ноября, 09:45
Филиал ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» развивает чат-бот в Telegram. Он напоминает абонентам, что пора передавать в организацию показания электросчетчиков, а также исключает ошибки со стороны потребителей и энергосбыта. Сервис доступен по ссылке https://t.me/Omskenergo_Foto_bot, также его можно найти в мессенджере через поиск по запросу «Показания приборов „Россети Сибирь“».
Работает это довольно просто: потребитель заходит в чат-бот, прикрепляет фото счетчика и показания. Вся история передачи показаний сохраняется в чате, и потребитель всегда может сверить данные за прошлые периоды. При первом использовании чат-бота необходимо зарегистрироваться в сервисе, нажав кнопку «Старт», а затем «Подписаться». Для регистрации нужен только номер телефона, который указан в лицевом счете потребителя. После этого можно передать данные через кнопку «Показания». При этом бот выдаст информацию о счетчике — его номер и установленный тариф.
Дальше необходимо следовать инструкциям бота: сфотографировать нужный счетчик, ввести показания, которые отображены в окошке, и отправить их в ресурсоснабжающую организацию. Если случайно ввели не те показания или прикрепили не ту фотографию, введите в строку сообщений слово «Стоп», затем «Старт» и правильные данные. Информация в базе данных обновиться сразу же, позже она появятся в квитанции на оплату.