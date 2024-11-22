Абонентам «Омскэнерго» чат-бот помогает исключить ошибки в квитанциях за свет

Работает это довольно просто: потребитель заходит в чат-бот, прикрепляет фото счетчика и показания. Вся история передачи показаний сохраняется в чате, и потребитель всегда может сверить данные за прошлые периоды. При первом использовании чат-бота необходимо зарегистрироваться в сервисе, нажав кнопку «Старт», а затем «Подписаться». Для регистрации нужен только номер телефона, который указан в лицевом счете потребителя. После этого можно передать данные через кнопку «Показания». При этом бот выдаст информацию о счетчике — его номер и установленный тариф.