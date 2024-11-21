Прокуратура Омской области добилась предоставления жилья женщине из аварийного дома

Posted 21 ноября, 06:15
Published 21 ноября, 06:15
Modified 21 ноября, 06:17
Updated 21 ноября, 06:17
В Омской области прокуратура Черлакского района вмешалась в ситуацию, касающуюся 52-летней женщины, проживающей в аварийном доме, который подлежит сносу.
Женщина на протяжении многих лет жила в условиях, представляющих опасность для здоровья и жизни. С марта 2024 года она находилась в очереди на получение благоустроенного жилья по договору социального найма.
Прокуратура провела проверку и подтвердила обоснованность жалобы. Правоохранительные органы установили, что местная администрация бездействовала, не предприняв никаких мер для решения проблемы. Несмотря на официальное представление прокуратуры, адресованное главе администрации Солянского сельского поселения, ситуация оставалась неизменной.
В связи с этим, прокуратура обратилась в Черлакский районный суд с иском о принудительном предоставлении жилого помещения. Суд встал на сторону женщины, признав обоснованность требований прокуратуры и обязав местное самоуправление предоставить ей квартиру вне очереди.
Напомним, что ранее прокуратура добилась компенсации морального вреда для пенсионерки, которая поскользнулась на неочищенном пороге многоквартирного дома.