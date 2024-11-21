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Posted 21 ноября, 04:26

Published 21 ноября, 04:26

Modified 21 ноября, 04:28

Updated 21 ноября, 04:28

Суд Омской области обязал выплатить пенсионерке 154 тысячи за травму после падения

Суд Омской области обязал выплатить пенсионерке 154 тысячи за травму после падения

21 ноября 2024, 04:26
Фото: 1MI.
В Омской области прокуратура добилась компенсации морального вреда для пенсионерки, пострадавшей из-за падения на скользком пороге.

Калачинская межрайонная прокуратура Омской области по жалобе 80-летней местной жительницы провела проверку, установив факт нарушения ее прав.

В феврале этого года пенсионерка при входе в подъезд многоквартирного дома поскользнулась на неочищенном от снега и льда пороге. Ответственность за уборку территории несла управляющая компания, однако она не выполнила свои обязанности по содержанию общего имущества дома.

В результате падения женщина получила серьезные травмы и долгое время лечилась. В целях защиты ее прав прокуратура подала в суд иск о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба за причиненные травмы.

«Калачинский городской суд Омской области согласился с прокуратурой и постановил взыскать в пользу пенсионерки с управляющей компании компенсацию морального вреда и материальный ущерб на общую сумму в размере 154 тыс. руб», — сообщается в прокуратуре Омской области.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

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#Ольга Акамова#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Травма#Иск#Пенсионерка#Управляющая компания#Компенсация#Падение#Новости#Судебное решение#Моральный вред#Обязанности
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