Суд Омской области обязал выплатить пенсионерке 154 тысячи за травму после падения

Posted 21 ноября, 04:26
Published 21 ноября, 04:26
Modified 21 ноября, 04:28
Updated 21 ноября, 04:28
Калачинская межрайонная прокуратура Омской области по жалобе 80-летней местной жительницы провела проверку, установив факт нарушения ее прав.
В феврале этого года пенсионерка при входе в подъезд многоквартирного дома поскользнулась на неочищенном от снега и льда пороге. Ответственность за уборку территории несла управляющая компания, однако она не выполнила свои обязанности по содержанию общего имущества дома.
В результате падения женщина получила серьезные травмы и долгое время лечилась. В целях защиты ее прав прокуратура подала в суд иск о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба за причиненные травмы.
«Калачинский городской суд Омской области согласился с прокуратурой и постановил взыскать в пользу пенсионерки с управляющей компании компенсацию морального вреда и материальный ущерб на общую сумму в размере 154 тыс. руб», — сообщается в прокуратуре Омской области.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
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