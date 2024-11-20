Смазки и масла «Газпромнефть-СМ» стали призерами федерального конкурса качества

Примечательно, что и другие линейки смазочных материалов, ориентированные на использование в промышленности, также получили признание экспертного сообщества: конкурсная комиссия отметила дипломом и многофункциональную универсальную смазку Gazpromneft Premium Grease EP 2. Новинка, сошедшая с конвейера не так давно, может позаботиться о надежной работе подшипников и других движущихся узлов как в транспорте, так и в промышленном оборудовании, причем — в самых разных условиях: температурный диапазон защитного состава выдерживает заморозки до -40 и не теряет своей эффективности даже при нагреве свыше 100 градусов.