Смазки и масла «Газпромнефть-СМ» стали призерами федерального конкурса качества

Posted 20 ноября, 06:25
Published 20 ноября, 06:25
Modified 20 ноября, 06:25
Updated 20 ноября, 06:25
Звание лауреата всероссийского конкурса требовательное жюри присвоило одному из флагманских продуктов компании — всесезонному универсальному маслу Gazpromneft Premium L 5W-40, разработанном специально для защиты основных узлов как бензиновых, так и дизельных двигателей, устанавливаемых на легковые автомобили.
«Газпромнефть-СМ» уже более 10 лет занимает стабильно высокие позиции в рейтинге лучших российских продуктов, расширяя доступ отечественных потребителей к современным смазочным материалам. В сегодняшних условиях для предприятий российской промышленности как никогда необходимы гарантии надежной, бесперебойной работы. Это задача национального масштаба. Результаты всероссийского рейтинга подтверждают: эти гарантии эффективно работают», — отметил Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области.
Кроме того, в числе призеров оказались масла G-Profi MSI Plus 15W-40 и Gazpromneft Super T-3 — эксперты конкурса отметили их дипломами. Первый продукт — моторное масло, рассчитанное на использование в мощных дизельных двигателях, монтируемых на различных внедорожниках, а второй — специальное трансмиссионное масло, созданное для защиты самых высоконагруженных узлов.
«Сложность техники растет с каждым днем, а вместе с этим растут и требования к смазочным материалам. Поэтому постоянное совершенствование качества и эксплуатационных характеристик нашей продукции — стратегическая задача и инструмент оперативного реагирования на запросы потребителей в условиях непрерывного прогресса», — рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
Примечательно, что и другие линейки смазочных материалов, ориентированные на использование в промышленности, также получили признание экспертного сообщества: конкурсная комиссия отметила дипломом и многофункциональную универсальную смазку Gazpromneft Premium Grease EP 2. Новинка, сошедшая с конвейера не так давно, может позаботиться о надежной работе подшипников и других движущихся узлов как в транспорте, так и в промышленном оборудовании, причем — в самых разных условиях: температурный диапазон защитного состава выдерживает заморозки до -40 и не теряет своей эффективности даже при нагреве свыше 100 градусов.