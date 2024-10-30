Расширение проекта. «Газпромнефть-СМ» запустила первый в Казани G-Profi Expert Center

Комплект аппаратуры для безразборной диагностики оборудования позволяет выявить мельчайшие отклонения в его работе: о них экспертам центра могут сообщить показания инфракрасного и рентгено-флуоресцентного спектрометров, а также вискозиметра — в течении получаса проба масла будет проанализирована, а эксклюзивное отечественное программное обеспечение интерпретирует результаты измерений и даже составит набор рекомендаций для оптимизации работы механизмов.