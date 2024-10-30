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Posted 30 октября, 07:23

Published 30 октября, 07:23

Modified 30 октября, 07:25

Updated 30 октября, 07:25

Расширение проекта. «Газпромнефть-СМ» запустила первый в Казани G-Profi Expert Center

Расширение проекта. «Газпромнефть-СМ» запустила первый в Казани G-Profi Expert Center

30 октября 2024, 07:23
Фото: Станислав Тен.
Новый G-Profi Expert Center, начавший свою работу в Казани, стал значительным шагом в развитии проекта сервисов диагностики оборудования: уникальная методика отслеживания состояния механизмов по составу используемых масел теперь будет помогать ведущим предприятиям Республики Татарстан.

Доступ к уникальной системе контроля состояния оборудования, созданной специалистами «Газпромнефть — смазочные материалы», впервые появился у ведущих отраслей промышленности республики Татарстан: теперь поддержка G-Profi Expert Center доступна предприятиям машиностроения, сельского хозяйства и энергетики.

«Газпромнефть-СМ» активно разрабатывает и внедряет современные решения в собственные процессы, а также делится актуальными разработками, основанными на глубокой экспертизе в изучении и производстве смазочных материалов для всех сегментов экономики, со своими партнерами. Применение алгоритмов прогнозирования в сервисном обслуживании техники позволяет оптимизировать межремонтные интервалы и выстраивать долгосрочные планы развития практически любого производства», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».

Эффективная работа целого комплекса технических решений обеспечивается взаимодействием специального программного обеспечения и специалистов мобильных лабораторий «Газпромнефть-СМ»: каждая такая группа профессионалов обеспечена специальными приборами для оценки состояния масла, работающего в оборудовании.

Комплект аппаратуры для безразборной диагностики оборудования позволяет выявить мельчайшие отклонения в его работе: о них экспертам центра могут сообщить показания инфракрасного и рентгено-флуоресцентного спектрометров, а также вискозиметра — в течении получаса проба масла будет проанализирована, а эксклюзивное отечественное программное обеспечение интерпретирует результаты измерений и даже составит набор рекомендаций для оптимизации работы механизмов.

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#Илья Скобин#Бизнес#Сельское хозяйство#Машиностроение#Новости#Казань#Энергетика#Технические решения#Газпромнефть-СМ#Диагностика оборудования#G-Profi Expert Center#Республика Татарстан#Масла#Прогнозирование
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