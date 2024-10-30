Расширение проекта. «Газпромнефть-СМ» запустила первый в Казани G-Profi Expert Center

Posted 30 октября, 07:23
Published 30 октября, 07:23
Modified 30 октября, 07:25
Updated 30 октября, 07:25
Доступ к уникальной системе контроля состояния оборудования, созданной специалистами «Газпромнефть — смазочные материалы», впервые появился у ведущих отраслей промышленности республики Татарстан: теперь поддержка G-Profi Expert Center доступна предприятиям машиностроения, сельского хозяйства и энергетики.
«Газпромнефть-СМ» активно разрабатывает и внедряет современные решения в собственные процессы, а также делится актуальными разработками, основанными на глубокой экспертизе в изучении и производстве смазочных материалов для всех сегментов экономики, со своими партнерами. Применение алгоритмов прогнозирования в сервисном обслуживании техники позволяет оптимизировать межремонтные интервалы и выстраивать долгосрочные планы развития практически любого производства», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
Эффективная работа целого комплекса технических решений обеспечивается взаимодействием специального программного обеспечения и специалистов мобильных лабораторий «Газпромнефть-СМ»: каждая такая группа профессионалов обеспечена специальными приборами для оценки состояния масла, работающего в оборудовании.
Комплект аппаратуры для безразборной диагностики оборудования позволяет выявить мельчайшие отклонения в его работе: о них экспертам центра могут сообщить показания инфракрасного и рентгено-флуоресцентного спектрометров, а также вискозиметра — в течении получаса проба масла будет проанализирована, а эксклюзивное отечественное программное обеспечение интерпретирует результаты измерений и даже составит набор рекомендаций для оптимизации работы механизмов.