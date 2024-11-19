Кэшбэк без эквайринга: SberAPI позволил компенсировать затраты на лекарства

Posted 19 ноября, 05:13
Published 19 ноября, 05:13
Modified 19 ноября, 05:15
Updated 19 ноября, 05:15
Сибирская IT-компания Эксперо, чьи специалисты работают над созданием новых технологических решений для фармацевтической отрасли, представила одну из своих новых разработок: теперь пользователи агрегатора аптечных цен Эксперо.ру могут рассчитывать на кэшбэк за первую покупку через сервис.
Хоть и частичная компенсация затрат уже стала обыденностью, совместная разработка Сбера и Эксперо может удивить — благодаря использованию возможностей SberAPI кэшбэк стал возможен и в сервисах, не подключенных к услугам эквайринга.
«Sber API — это технология интеграции учётных систем бизнеса, e‑commerce площадок, мобильных приложений напрямую со СберБанком. Она позволяет упростить и автоматизировать рутинные процессы бизнеса с помощью единой точки входа СберБизнес ID. Сегодня Sber API — это уже 120 продуктовых методов, среди которых каждая компания найдёт своё решение для автоматизации бизнеса. И свыше 400 успешных интеграций партнеров из разных сфер деятельности», — рассказал Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера.
Кроме того, технологии SberAPI сокращают количество посредников между продавцом и покупателем, а значит — операции становятся еще быстрее и прозрачнее, а прямая интеграция банковских сервисов в приложение еще и упрощает взаимодействие с ними.
Если рассматривать этот процесс начисления кэшбэка более подробно, то можно отметить три важных шага:
Рассчитывать на возвращение средств можно при совершении первой покупки с помощью площадки на сумму от 400 рублей.
Кстати, новые возможности уже доступны большинству пользователей: первые тестирования на мобильных платформах завершены, а выявленные недостатки удалось оперативно устранить — сейчас кэшбэк можно получить как в мобильном приложении, так и на веб-версии сайта. Кроме того, в дальнейшем полезных функций станет больше — специалисты Эксперо планируют в ближайшее время дорабатывать функционал и оптимизировать программу начислений для дальнейшего развития агрегатора.
IT — Айти, Sber API — Сбер ЭйПиАй, e‑commerce — электронная торговля, ID — АйДи.
Организатор акции — АО «Эксперо», ИНН 5404265273. Период проведения акции — с 14.10.2024 по 13.12.2024 включительно. Выплата предоставляется участнику акции, если участник акции в период проведения акции выполнит все условия. Подробнее об акции и условиях предоставления кешбэка уточняйте по ссылке.
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