Кэшбэк без эквайринга: SberAPI позволил компенсировать затраты на лекарства

Кстати, новые возможности уже доступны большинству пользователей: первые тестирования на мобильных платформах завершены, а выявленные недостатки удалось оперативно устранить — сейчас кэшбэк можно получить как в мобильном приложении, так и на веб-версии сайта. Кроме того, в дальнейшем полезных функций станет больше — специалисты Эксперо планируют в ближайшее время дорабатывать функционал и оптимизировать программу начислений для дальнейшего развития агрегатора.