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Posted 19 ноября, 05:13

Published 19 ноября, 05:13

Modified 19 ноября, 05:15

Updated 19 ноября, 05:15

иллюстрация

Кэшбэк без эквайринга: SberAPI позволил компенсировать затраты на лекарства

19 ноября 2024, 05:13
Фото: gorod55.ru. иллюстрация
Реклама. ПАО Сбербанк ИНН 7707083893. erid: LjN8KRZoB
Благодаря партнерству Сбера и IT-компании Эксперо покупка лекарств стала еще выгоднее: уникальная технология, разработанная программистами, способна начислять кэшбэк за первую покупку даже при условии отсутствия эквайринга.

Сибирская IT-компания Эксперо, чьи специалисты работают над созданием новых технологических решений для фармацевтической отрасли, представила одну из своих новых разработок: теперь пользователи агрегатора аптечных цен Эксперо.ру могут рассчитывать на кэшбэк за первую покупку через сервис.

Хоть и частичная компенсация затрат уже стала обыденностью, совместная разработка Сбера и Эксперо может удивить — благодаря использованию возможностей SberAPI кэшбэк стал возможен и в сервисах, не подключенных к услугам эквайринга.

«Sber API — это технология интеграции учётных систем бизнеса, ecommerce площадок, мобильных приложений напрямую со СберБанком. Она позволяет упростить и автоматизировать рутинные процессы бизнеса с помощью единой точки входа СберБизнес ID. Сегодня Sber API — это уже 120 продуктовых методов, среди которых каждая компания найдёт своё решение для автоматизации бизнеса. И свыше 400 успешных интеграций партнеров из разных сфер деятельности», — рассказал Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера.

Кроме того, технологии SberAPI сокращают количество посредников между продавцом и покупателем, а значит — операции становятся еще быстрее и прозрачнее, а прямая интеграция банковских сервисов в приложение еще и упрощает взаимодействие с ними.

Если рассматривать этот процесс начисления кэшбэка более подробно, то можно отметить три важных шага:

  • Пользователь Эксперо.ру, присмотревший для себя максимально выгодное предложение, регистрируется на портале агрегатора — для этого понадобится указать номер телефона.
  • Завершив регистрацию, можно забронировать необходимый товар: оплатить его можно будет прямо в выбранной аптеке любым удобным способом.
  • После покупки кэшбэк будет начислен автоматически после покупки — на привязанную к номеру телефона СберКарту.

Рассчитывать на возвращение средств можно при совершении первой покупки с помощью площадки на сумму от 400 рублей.

Кстати, новые возможности уже доступны большинству пользователей: первые тестирования на мобильных платформах завершены, а выявленные недостатки удалось оперативно устранить — сейчас кэшбэк можно получить как в мобильном приложении, так и на веб-версии сайта. Кроме того, в дальнейшем полезных функций станет больше — специалисты Эксперо планируют в ближайшее время дорабатывать функционал и оптимизировать программу начислений для дальнейшего развития агрегатора.

IT — Айти, Sber API — Сбер ЭйПиАй, e‑commerce — электронная торговля, ID — АйДи.
Организатор акции — АО «Эксперо», ИНН 5404265273. Период проведения акции — с 14.10.2024 по 13.12.2024 включительно. Выплата предоставляется участнику акции, если участник акции в период проведения акции выполнит все условия. Подробнее об акции и условиях предоставления кешбэка уточняйте по ссылке.

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#Илья Скобин#Технологии#Бизнес#Новости#Интеграция#Лекарства#Эквайринг#Эксперо#Мобильные приложения#Кэшбэк
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