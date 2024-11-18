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Posted 18 ноября, 08:02

Published 18 ноября, 08:02

Modified 18 ноября, 08:04

Updated 18 ноября, 08:04

Омский водитель пожарной машины спас женщину из огня

В Омской области сотрудник МЧС спас жизнь женщине во время пожара

18 ноября 2024, 08:02
Фото: 1MI.

Омский водитель пожарной машины спас женщину из огня

В Омской области водитель пожарной машины спас женщину из горящего дома в селе Оглухино. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

В селе Оглухино, расположенном в Крутинском районе, загорелся бревенчатый дом площадью 48 квадратных метров. Сильный дым, поднимающийся из-под крыши здания, привлек внимание водителя пожарной машины Алексея Казенова. Несмотря на то, что это были не дежурные сутки, мужчина решил вмешаться.

«Было около пяти часов вечера, в тот день я проезжал мимо на своей машине. По большому количеству дыма понял, что буквально с минуту на минуту дом вспыхнет как спичка. Открыл входную дверь и, почти у порога, увидел женщину на полу. Она надышалась дымом и самостоятельно не могла выбраться на улицу», — вспоминает работник 54-й пожарно-спасательной части.
Фото: МЧС Омской области

Алексей вытащил 58-летнюю хозяйку дома на свежий воздух и вызвал подкрепление. На место происшествия прибыли пять специалистов и две единицы техники МЧС России, которые быстро справились с огнем.

По предварительным данным дознавателей, причиной пожара стало замыкание электрических проводов. В доме отсутствовал пожарный извещатель.

Напомним, что ранее на предприятии в Центральном округе произошло возгорание в вытяжке. Пожар ликвидировали силами сотрудников МЧС, которые задействовали семь единиц спецтехники.

Омские спасатели МЧС потушили пожар в вытяжке на предприятии
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новости#Спасение#МЧС России#Пожарная сигнализация
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