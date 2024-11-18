В Омской области сотрудник МЧС спас жизнь женщине во время пожара

В селе Оглухино, расположенном в Крутинском районе, загорелся бревенчатый дом площадью 48 квадратных метров. Сильный дым, поднимающийся из-под крыши здания, привлек внимание водителя пожарной машины Алексея Казенова. Несмотря на то, что это были не дежурные сутки, мужчина решил вмешаться.