В Омской области сотрудник МЧС спас жизнь женщине во время пожара

Posted 18 ноября, 08:02
Published 18 ноября, 08:02
Modified 18 ноября, 08:04
Updated 18 ноября, 08:04
В селе Оглухино, расположенном в Крутинском районе, загорелся бревенчатый дом площадью 48 квадратных метров. Сильный дым, поднимающийся из-под крыши здания, привлек внимание водителя пожарной машины Алексея Казенова. Несмотря на то, что это были не дежурные сутки, мужчина решил вмешаться.
«Было около пяти часов вечера, в тот день я проезжал мимо на своей машине. По большому количеству дыма понял, что буквально с минуту на минуту дом вспыхнет как спичка. Открыл входную дверь и, почти у порога, увидел женщину на полу. Она надышалась дымом и самостоятельно не могла выбраться на улицу», — вспоминает работник 54-й пожарно-спасательной части.
Алексей вытащил 58-летнюю хозяйку дома на свежий воздух и вызвал подкрепление. На место происшествия прибыли пять специалистов и две единицы техники МЧС России, которые быстро справились с огнем.
По предварительным данным дознавателей, причиной пожара стало замыкание электрических проводов. В доме отсутствовал пожарный извещатель.
Напомним, что ранее на предприятии в Центральном округе произошло возгорание в вытяжке. Пожар ликвидировали силами сотрудников МЧС, которые задействовали семь единиц спецтехники.