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Posted 16 ноября, 09:51

Published 16 ноября, 09:51

Modified 16 ноября, 09:55

Updated 16 ноября, 09:55

В Москве на 85-м году жизни скончалась актриса Светлана Светличная

В Москве на 85-м году жизни скончалась актриса Светлана Светличная

16 ноября 2024, 09:51
Фото: 1MI.
Причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь.

Актриса Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни в Москве. Причиной ее смерти стали осложнения, возникшие на фоне тяжелой болезни, пишет atas.info.

Известно, что несколько месяцев назад Светличной присвоили паллиативный статус — стадия болезни, которую можно медикаментозно облегчить, но не вылечить. Актриса отказалась от помощи. За несколько недель до ухода из жизни ее состояние сильно ухудшилось, возникли проблемы с речью и мышлением.

Когда пройдет прощание со Светланой Светличной пока неизвестно.

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#Анастасия Баянова#Россия#Смерть человека#Смерть#Новости#Актеры#Актриса
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