В Москве на 85-м году жизни скончалась актриса Светлана Светличная

Posted 16 ноября, 09:51
Published 16 ноября, 09:51
Modified 16 ноября, 09:55
Updated 16 ноября, 09:55
Актриса Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни в Москве. Причиной ее смерти стали осложнения, возникшие на фоне тяжелой болезни, пишет atas.info.
Известно, что несколько месяцев назад Светличной присвоили паллиативный статус — стадия болезни, которую можно медикаментозно облегчить, но не вылечить. Актриса отказалась от помощи. За несколько недель до ухода из жизни ее состояние сильно ухудшилось, возникли проблемы с речью и мышлением.
Когда пройдет прощание со Светланой Светличной пока неизвестно.