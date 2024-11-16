В Москве на 85-м году жизни скончалась актриса Светлана Светличная

Известно, что несколько месяцев назад Светличной присвоили паллиативный статус — стадия болезни, которую можно медикаментозно облегчить, но не вылечить. Актриса отказалась от помощи. За несколько недель до ухода из жизни ее состояние сильно ухудшилось, возникли проблемы с речью и мышлением.