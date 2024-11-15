В Омске установили виновного в организации экстремистского сообщества

Posted 15 ноября, 12:02
Published 15 ноября, 12:02
Modified 15 ноября, 13:55
Updated 15 ноября, 13:55
Следком по Омской области завершил расследование уголовного дела, основанного на материалах собранных УМВД. Обвиняемым по этому делу стал 19-летний молодой человек, который отвечал за организацию экстремистского сообщества.
Согласно информации, полученной в ходе следствия, омич имел националистические взгляды и создал онлайн-группу, в которой распространял экстремистские идеи. Это сообщество служило площадкой для обмена информацией и пропаганды взглядов, направленных против людей, не относящихся к славянской национальности.
Обвиняемый активно вовлекал других участников, подстрекая их на ненависть, а также высказывая в их адрес агрессивные комментарии и призывы к насилию. Он оправдывал фашистские идеологии и разжигал вражду к тем, кто придерживался иных политических и идеологических позиций.
Следствие выяснило, что молодой человек частично признал свою вину, однако при этом он отказался давать какие-либо показания. В результате тщательного расследования дело передали в суд. Оно получило утвержденное обвинительное заключение от прокурора.
Напомним, что ранее суд приговорил 33-летнего мужчину к полутора годам тюрьмы за попытку обмана. Он представился сотрудником УФСБ и предложил женщине за 600 тысяч рублей содействие в освобождении её мужа.