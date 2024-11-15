gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 12:02

Published 15 ноября, 12:02

Modified 15 ноября, 13:55

Updated 15 ноября, 13:55

В Омске установили виновного в организации экстремистского сообщества

В Омске установили виновного в организации экстремистского сообщества

15 ноября 2024, 12:02
Фото: СУ СК РФ по Омской области.
Следственный комитет Омской области завершил расследование дела против 19-летнего жителя, обвиняемого в создании сообщества, где он распространял националистические идеи и призывал к насилию.

Следком по Омской области завершил расследование уголовного дела, основанного на материалах собранных УМВД. Обвиняемым по этому делу стал 19-летний молодой человек, который отвечал за организацию экстремистского сообщества.

Согласно информации, полученной в ходе следствия, омич имел националистические взгляды и создал онлайн-группу, в которой распространял экстремистские идеи. Это сообщество служило площадкой для обмена информацией и пропаганды взглядов, направленных против людей, не относящихся к славянской национальности.

Обвиняемый активно вовлекал других участников, подстрекая их на ненависть, а также высказывая в их адрес агрессивные комментарии и призывы к насилию. Он оправдывал фашистские идеологии и разжигал вражду к тем, кто придерживался иных политических и идеологических позиций.

Следствие выяснило, что молодой человек частично признал свою вину, однако при этом он отказался давать какие-либо показания. В результате тщательного расследования дело передали в суд. Оно получило утвержденное обвинительное заключение от прокурора.

Напомним, что ранее суд приговорил 33-летнего мужчину к полутора годам тюрьмы за попытку обмана. Он представился сотрудником УФСБ и предложил женщине за 600 тысяч рублей содействие в освобождении её мужа.

Омский суд вынес приговор мошеннику, выдававшему себя за сотрудника УФСБ
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Политика#Омск#Омская область#УМВД#Прокурор#Расследование#Новости#Насилие#Следствие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика