В Омске установили виновного в организации экстремистского сообщества

Обвиняемый активно вовлекал других участников, подстрекая их на ненависть, а также высказывая в их адрес агрессивные комментарии и призывы к насилию. Он оправдывал фашистские идеологии и разжигал вражду к тем, кто придерживался иных политических и идеологических позиций.