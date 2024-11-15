Омичам сообщили, когда начнут продавать хлеб из фиолетовой пшеницы

В ближайшее время в Омске появится в продаже уникальный фиолетовый хлеб, изготовленный из нового сорта пшеницы, разработанного омскими учеными. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа в ходе программы «Прямой разговор» на 12 канале. По словам министра, на данный момент хлебопекарное предприятие готовит несколько торговых точек, где можно будет купить этот необычный продукт.