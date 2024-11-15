Омичам сообщили, когда начнут продавать хлеб из фиолетовой пшеницы

Posted 15 ноября, 06:15
Published 15 ноября, 06:15
Modified 15 ноября, 06:25
Updated 15 ноября, 06:25
В ближайшее время в Омске появится в продаже уникальный фиолетовый хлеб, изготовленный из нового сорта пшеницы, разработанного омскими учеными. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа в ходе программы «Прямой разговор» на 12 канале. По словам министра, на данный момент хлебопекарное предприятие готовит несколько торговых точек, где можно будет купить этот необычный продукт.
«В ближайшее время мы сообщим адреса. Есть ряд организационных моментов, думаю, в течение 10 дней или двух недель на прилавках в некоторых точках появится этот хлеб», — отметил Николай Дрофа.
Напомним, что фиолетовый хлеб отличается от обычного не только цветом, но и составом. Он более богат антиоксидантами, что благотворно влияет на иммунную систему человека. Рецептуру этого хлеба разработал Омский аграрный университет совместно с компанией «Сибхлеб».