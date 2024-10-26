В Омске будут печь полезный фиолетовый хлеб

Posted 26 октября, 05:31
Published 26 октября, 05:31
Modified 26 октября, 07:29
Updated 26 октября, 07:29
В министерстве сельского хозяйства Омской области вчера, 25 октября, прошло совещание по продвижению нового вида хлеба. Речь идет о хлебе из уникального сорта пшеницы, разработанного омскими учеными: его будет отличать насыщенность антиоксидантами, такой хлеб будет улучшать иммунную систему человека. От других сортов хлеба новый будет отличаться своим фиолетовым цветом.
«Благодаря высокой питательной ценности хлеб идеально подходит для здорового рациона», — цитирует главу минсельхоза Николая Дрофу «Омск-Информ».
Известно, что рецептура фиолетового хлеба разработана Омским аграрным университетом и компанией «Сибхлеб». Новую продукцию будут продавать торговым сетям, она появится и в учреждениях социальной сферы.