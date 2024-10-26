В Омске будут печь полезный фиолетовый хлеб

В министерстве сельского хозяйства Омской области вчера, 25 октября, прошло совещание по продвижению нового вида хлеба. Речь идет о хлебе из уникального сорта пшеницы, разработанного омскими учеными: его будет отличать насыщенность антиоксидантами, такой хлеб будет улучшать иммунную систему человека. От других сортов хлеба новый будет отличаться своим фиолетовым цветом.