gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 05:31

Published 26 октября, 05:31

Modified 26 октября, 07:29

Updated 26 октября, 07:29

В Омске запланировали производство фиолетового хлеба

В Омске будут печь полезный фиолетовый хлеб

26 октября 2024, 05:31
Фото: 1MI

В Омске запланировали производство фиолетового хлеба

Омские ученые разработали новый сорт пшеницы, богатый антиоксидантами.

В министерстве сельского хозяйства Омской области вчера, 25 октября, прошло совещание по продвижению нового вида хлеба. Речь идет о хлебе из уникального сорта пшеницы, разработанного омскими учеными: его будет отличать насыщенность антиоксидантами, такой хлеб будет улучшать иммунную систему человека. От других сортов хлеба новый будет отличаться своим фиолетовым цветом.

«Благодаря высокой питательной ценности хлеб идеально подходит для здорового рациона», — цитирует главу минсельхоза Николая Дрофу «Омск-Информ».

Известно, что рецептура фиолетового хлеба разработана Омским аграрным университетом и компанией «Сибхлеб». Новую продукцию будут продавать торговым сетям, она появится и в учреждениях социальной сферы.

«Всему голова» или яд? Как отреагирует организм, если отказаться от хлеба
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#Омск#Омская область#Хлеб#Новости#Минсельхоз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика