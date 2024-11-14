Стратегия Омской области до 2025 года: почему у Назарова не получилось?

Сейчас мало кто вспомнит, но у второго губернатора Омской области Виктора Назарова была своя программа развития региона. Она была подписана в 2013 году и рассказывала о планах на период до 2025 года. Назаров продержался на высоком посту только до 2017-го, так что его программа — часть далекого прошлого. Тем не менее (или как раз поэтому) сейчас, когда 2025 год совсем близко, стоит вспомнить, что было в этом документе и как это соотносится с реальностью.