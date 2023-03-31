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Published Сегодня, 06:36

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Updated Сегодня, 06:38

Виктор Назаров рассказал, что для него отставка Буркова стала полной неожиданностью

31 марта 2023, 06:36
Фото: Город55
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Бывший губернатор рассказал, что Омская область для него по-прежнему «не посторонняя история».

Экс-глава Омской области Виктор Назаров прокомментировал для Города55 отставку Александра Буркова и назначение врио губернатора Виталия Хаценко.

— Эта отставка стала для меня полной неожиданностью, — признался Назаров.

При этом бывший губернатор не стал формулировать свое мнение об итогах правления Буркова: по словам Назарова, в последние годы у него слишком мало свободного времени, чтобы постоянно следить за происходящем в Омске и быть готовым комментировать текущую ситуацию. Однако новости из Омска его по-прежнему интересуют.

— Конечно, Омская область — это для меня не посторонняя история, — признал Виктор Иванович.

С новым врио губернатора Назаров, по его словам, не знаком. Он уверен: оценивать перспективность Хаценко в новом качестве и итоги работы Буркова — прерогатива федеральных властей.

Напомним: Виктор Назаров был губернатором Омской области с 2012 по 2017 год. В 2015 году, накануне выборов, он несколько месяцев был врио главы региона (как Виталий Хоценко сейчас). В октябре 2017 года Назаров внезапно ушел в отставку, освободив место для Александра Буркова. Тогда он говорил (как и Бурков сейчас), что это уход «по собственному желанию».

Позже Назаров три года заседал в Совете Федерации, а с 2021 года он руководит ООО «Газпром межрегионгаз Север».

 

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#Николай Эйхвальд#Губернатор#Город#Новости#Виктор Назаров
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