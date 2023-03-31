Виктор Назаров рассказал, что для него отставка Буркова стала полной неожиданностью

Напомним: Виктор Назаров был губернатором Омской области с 2012 по 2017 год. В 2015 году, накануне выборов, он несколько месяцев был врио главы региона (как Виталий Хоценко сейчас). В октябре 2017 года Назаров внезапно ушел в отставку, освободив место для Александра Буркова. Тогда он говорил (как и Бурков сейчас), что это уход «по собственному желанию».