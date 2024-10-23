«Ни один губернатор достичь не смог». Каким был план Полежаева для Омской области?

Posted 23 октября, 06:00
Published 23 октября, 06:00
Modified 23 октября, 07:40
Updated 23 октября, 07:40
13 февраля 2006 года губернатор Омской области Леонид Полежаев подписал указ «О стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года». Смена власти в регионе произошла в 2012 году, до этого успел появиться (как минимум в агитационных материалах) еще и «план Полежаева», рассказывающий о запланированных улучшениях в разных сферах. Сейчас, когда прошли все сроки, самое время оценить и планы, и то, как они реализовывались.
Состояние Омской области к 2006 году
Плюсы
Авторы концепции, работавшие 18 лет назад, констатировали: у Омской области есть внушительный набор конкурентных преимуществ. Первое из них — значительный кадровый потенциал. Население Омской области в 2006 году составляло 2,034 млн жителей, порядка 90% из них имели как минимум основное общее образование (в 2002 году этот показатель был 89,7%, в 2012-м — 93), профессиональным образованием было охвачено приблизительно 60%. Доля людей с высшим образованием между двумя переписями, 2002 и 2010 года, увеличилась на 40%.
Существенная часть населения региона уже тогда жила в региональном центре, что снижало издержки на содержание инфраструктуры и способствовало развитию потребительского рынка.
Развитый научно-образовательный комплекс: Омск с советских времен оставался городом вузов и ссузов, выпускавших специалистов самых разных профессий. По данным переписи 2010 года, впервые фиксировавшей наличие ученой степени, в Омске и области было 795 докторов наук и приблизительно 5 тысяч кандидатов наук.
Наличие развитого обрабатывающего производства: это химический и нефтехимический комплекс, производство пищевых продуктов, строительных материалов, машиностроение, лесопереработка. Активно шло промышленное освоение природных ресурсов севера области — в первую очередь лесных, а также месторождений нефти в Тевризском районе. Другие ресурсы — торф, сапропель, рудные пески циркония и титана, минеральные смеси, болотный мергель.
Ключевой природный ресурс — земли, пригодные для всех видов животноводства и выращивания зерновых (в том числе в крупных хозяйствах).
Современная производственная и бизнес-структура: огромные предприятия со сложным и масштабным производством (Нефтезавод, «Полет», «Омсктрансмаш» и другие) соседствуют с мелким и средним предпринимательством, наряду с промышленностью ВРП формируют операции с недвижимостью, оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, транспортировка и хранение, строительство.
Выгодное географическое положение на пересечении потоков «Европа — Китай» и «Север — Центральная Азия», создающее транзитный потенциал. Развитая транспортная система: Омский аэропорт, имеющий статус международного, железнодорожные, автомобильные и водные пути.
Минусы
Существовал и ряд факторов, тормозивших развитие региона.
Цели, обозначенные в стратегии развития региона
«Формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Омской области, последовательное повышение качества жизни населения Омской области» — именно так сформулирована цель стратегии 2006—2020. После этого обрисован «образ будущего»:
«Омская область — динамично развивающийся субъект Российской Федерации с диверсифицированной экономикой как по видам хозяйственной деятельности, так и по территориальному размещению; в Омской области созданы новые высокотехнологичные производственные комплексы, значительно возросла доля инновационной продукции, повысилась конкурентоспособность производимой продукции на внутреннем и мировом рынках; качество жизни населения Омской области характеризуется высоким уровнем доходов, потребления товаров и услуг, комфортностью проживания, развитой системой социального обеспечения, ростом рождаемости, увеличением средней продолжительности жизни».
В первую очередь, по мнению авторов стратегии, для достижения цели следовало сглаживать социально-экономические диспропорции между разными частями региона. В северных районах следовало активнее добывать нефть и газ, сапропель, рудные пески, заниматься лесо- и торфопереработкой, производить льноволокно, развивать транспортный коридор «Тобольск — Тара — Томск». В западных районах — развивать растениеводство, животноводство и переработку сельхозпродукции, производить кирпич, добывать и перерабатывать сапропель, продвигать туристический бизнес, активнее использовать Транссиб для перевозки грузов.
«Точками роста» для восточных районов, согласно стратегии, были крупное животноводство, все те же производство кирпича, грузоперевозки, туризм. Для юга наиболее актуальны зерновое производство, животноводческие комплексы, приграничная торговля, транзит грузов в Центральную Азию, вагоноколесные мастерские на станции Иртышская.
В целом стратегия предполагает «интенсивное развитие», «стимулирование создания новых производств», «вовлечение в промышленный оборот местной сырьевой базы» и тому подобные очевидные вещи. Но есть и конкретика: общие объемы промышленного производства планировалось увеличить к 2020 году в 2,7 раза по сравнению с 2005-м. «Титан» должен был начать производить полипропилен, «Омскшина» — шины для грузовиков, завод пластмасс — полиэтилентерефталат и стирол.
Планировалось создать промышленные кластеры по ряду направлений:
На севере должен был появиться кластер по заготовке и переработке леса. «Омский завод „Автоматика“ должен был интегрироваться в ОАО „Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“, „Сатурн“ — в корпорацию „Аэрокосмическое оборудование“, „Сибирские приборы и системы“ — в „Информационные спутниковые системы“, „Центральное конструкторское бюро автоматики“ — в корпорацию „Аэрокосмическое оборудование“, завод Баранова — в федеральный научно-производственный центр „Салют“.
На территории региона должна была сформироваться промышленно-производственная особая экономическая зона с предприятиями, которые специализируются на биотехнологиях, нанотехнологиях, высокотехнологических химических производствах. В стратегии перечисляются ожидаемые результаты:
Экономический рост должен был повлечь за собой улучшение жизни людей: рост благосостояния, повышение рождаемости и продолжительности жизни, снижение уровня заболеваемости (в том числе по «социальным» болезням). Социально-экономическая поддержка и защита отдельных групп населения должна была постоянно усиливаться, уровень обеспеченности разными благами должен был постоянно расти.
Итоги реализации
Стоит отметить, что в человеческой памяти концепция 2006—2020 осталась как «план Полежаева» — не вполне четкий и внятный набор обещаний что-то строить и развивать, ставший главной для региона агитационной составляющей выборов в Госдуму 2011 года (Полежаев тогда возглавлял региональный список «Единой России»).
«Это был один из смысловых конструктов, окружавших губернатора, — рассказал Городу55 доцент кафедры политологии ОмГУ Иван Жуков. — План упоминали обычно без какого-либо внятного содержания. Обычно говорили, что, если что-то появилось, то появилось оно благодаря плану Полежаева, и я не припомню, чтобы кто-то говорил, будто план Полежаева не сбылся».
Постфактум упоминалось уже сделанное и (тоже в соответствии с требованиями предвыборного жанра) говорилось о больших проектах, реализация которых должна была занять много лет: о метрополитене, Красногорском гидроузле, Корпоративном университете, аэропорте в Федоровке. Многие пункты этого плана, возможно, были недостаточно продуманы, а времени у губернатора, как вскоре оказалось, было совсем немного: Полежаев оставил свой пост уже в 2012 году.
Как известно, масштабные проекты остаются нереализованными по сей день. С другими составляющими концепции все выглядит менее однозначно. В регионе появились отдельные промышленные кластеры из списка (производство машин и нефтегазохимического оборудования, нефтехимический кластер, кластер машин и сельхозмашиностроения), отдельные крупные предприятия встроились в федеральные корпорации, а, скажем, ГК «Титан» производит полипропилен высшего сорта (массовая доля 99,8%). При этом увеличение общего объема промышленного производства в 2,7 раза за 15 лет осталось утопией. Известно, что в 2005 году этот показатель составлял менее 900 млрд рублей, а в 2019-м — 1,022 млрд.
«По многим позициям региональных денег объективно недостаточно, — объяснил Городу55 доктор социологических наук, профессор кафедры региональной экономики и управления территориями Олег Рой, — а во времена Полежаева уровень межбюджетных трансфертов сократился. Власть как-то не очень доверяла губернатору, поэтому и рассчитывать на победы не приходилось…»
К политическому фактору добавились уход из региона «Сибнефти», о вероятности которого беспокоились вслух авторы концепции, и глобальные вызовы (мировой экономический кризис 2008 года, сложности из-за санкций, начавшиеся в 2014 году). Ситуация с износом фондов продолжила ухудшаться по ряду направлений: так, прокуратура признала опасным уровень изношенности водных коммуникаций в Омске.
Не улучшилось положение и в демографической сфере. Отток населения продолжался все годы после принятия программы, смертность уступала рождаемости с 2012 года, но позже снова существенно ее превысила. Продолжительность жизни за 14 лет выросла с 66,01 до 70,32 лет при запланированных 68, но с чем это связывать, остается неясным.
«Бог его знает, — ответил Олег Рой на уточняющий вопрос о том, как следует трактовать отдельные показатели. — У нас многие вещи сложно оценивать с точки зрения позитивности, так как статистика может создавать иллюзию развития и роста. Масштабные задачи, связанные с развитием отрасли, создание новых крупных проектов были бы более значимы, но такого ни один губернатор достичь не смог».
В случае с Леонидом Полежаевым многое можно списать на отсутствие времени: концепция должна была работать до 2020 года, губернатору предложили уйти в 2012-м. Впрочем, до этого он управлял областью долгие 20 с половиной лет.