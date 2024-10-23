«Ни один губернатор достичь не смог». Каким был план Полежаева для Омской области?

Постфактум упоминалось уже сделанное и (тоже в соответствии с требованиями предвыборного жанра) говорилось о больших проектах, реализация которых должна была занять много лет: о метрополитене, Красногорском гидроузле, Корпоративном университете, аэропорте в Федоровке. Многие пункты этого плана, возможно, были недостаточно продуманы, а времени у губернатора, как вскоре оказалось, было совсем немного: Полежаев оставил свой пост уже в 2012 году.