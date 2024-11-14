По поручению Хоценко в Омской области приобрели 257 квартир для детей-сирот

На сегодняшний день 161 квартира уже обрела своих законных владельцев как в областном центре, так и в прилегающих населенных пунктах. Стоит отметить, что десять жилых помещений были выделены в рамках крупных инвестиционных проектов. Особое внимание уделяется участникам СВО из числа детей-сирот: за период 2023–2024 годов 41 человек из этой категории получил ключи от нового жилья.