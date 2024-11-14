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Posted 14 ноября, 06:52

Published 14 ноября, 06:52

Modified 14 ноября, 06:54

Updated 14 ноября, 06:54

По поручению Хоценко в Омской области приобрели 257 квартир для детей-сирот

По поручению Хоценко в Омской области приобрели 257 квартир для детей-сирот

14 ноября 2024, 06:52
Фото: Сергей Мельников. Пресс-служба Правительства Омской области.
В Омской области активно реализуется программа обеспечения жильем детей-сирот. В 2024 году уже приобретено более 250 квартир, а к концу года более 300 сирот получат ключи от новых домов.

В Омской области успешно реализуется масштабная программа по обеспечению жильем детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей.

По информации, полученной от представителей областной администрации, с января текущего года удалось приобрести 257 квартир для льготников. Значительная часть жилого фонда располагается в различных муниципальных районах области, включая современные жилые комплексы, возведенные в рамках инвестиционных программ в Омском районе.

В Омской области существенно расширили программу закупок жилья. Недавно было принято решение о приобретении дополнительных 28 квартир в новостройках. В частности, уже подписали договоры на покупку 18 жилых помещений в перспективном микрорайоне «Амурский» города Омска. Также ведется оформление документации на 10 квартир в городе Тара. Все приобретаемое жилье соответствует высоким стандартам качества: квартиры передаются новым владельцам с полной отделкой и обеспечиваются пятилетней гарантией от застройщиков.

На сегодняшний день 161 квартира уже обрела своих законных владельцев как в областном центре, так и в прилегающих населенных пунктах. Стоит отметить, что десять жилых помещений были выделены в рамках крупных инвестиционных проектов. Особое внимание уделяется участникам СВО из числа детей-сирот: за период 2023–2024 годов 41 человек из этой категории получил ключи от нового жилья.

По словам губернатора Виталия Хоценко, обеспечение жильем детей-сирот остается приоритетным направлением работы региональных властей. Согласно прогнозам администрации, до конца 2024 года планируется обеспечить жильем еще более 300 человек из числа детей-сирот. За последние три года на реализацию данной программы было направлено свыше 2,368 млрд рублей из федерального и областного бюджетов, что позволило решить жилищный вопрос для 687 льготников.

Данная инициатива осуществляется в соответствии с государственной программой «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем» и реализуется по прямому указанию Президента Российской Федерации.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Дети#Новости#Жилищный вопрос#Губернатор Виталий Хоценко
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