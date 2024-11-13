В тесноте, да не в обиде? Россиянам предлагают селиться в очень миниатюрные «трешки»

Posted 13 ноября, 15:04
Published 13 ноября, 15:04
Modified 13 ноября, 15:06
Updated 13 ноября, 15:06
Застройщики начали проектировать и возводить дома с евротрешками. К такому приему они стали прибегать после майского запрета властей на строительство многоэтажек с однушками и студиями менее 28 кв. м и двушками менее 44 кв. м. Однако о площади трехкомнатных квартир, как сообщают «Новые известия», в этом запрете ничего не говорилось.
Поэтому неудивительно, что такие объекты начали появляться на рынке. В столице в следующем году должны сдать минимум два ЖК с трехкомнатными апартаментами площадью до 50 кв. м, причем жилая площадь в таких квартирах составляет менее 30 «квадратов». Зато собственник может получить жилье с отдельными, не слишком просторными спальнями за 10-14 млн рублей.
По словам гендиректора архитектурно-проектной компании «Вектор Проект» Антона Баксараева, застройщики заинтересованы в уменьшении размера квартир. Этим шагом они пытаются компенсировать рост цен и поддержать снижающийся спрос. Тренд на строительство уменьшенных по размеру квартир присущ для мегаполисов по всему миру. Популярны подобные квартиры у семей с двумя разнополыми детьми, каждому из которых родители хотят оборудовать отдельную комнату.
Напомним, ранее Город55 выяснил у эксперта по недвижимости, что происходит с ценами на жилье в Омске. По словам Василия Стародубцева, реального снижения стоимости квартир в октябре не было. При этом на вторичном рынке сейчас все заморожено, а люди из-за выросшего процента перестали брать ипотечные кредиты.