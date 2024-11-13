В тесноте, да не в обиде? Россиянам предлагают селиться в очень миниатюрные «трешки»

Застройщики начали проектировать и возводить дома с евротрешками. К такому приему они стали прибегать после майского запрета властей на строительство многоэтажек с однушками и студиями менее 28 кв. м и двушками менее 44 кв. м. Однако о площади трехкомнатных квартир, как сообщают «Новые известия», в этом запрете ничего не говорилось.