«Рынок дошел до пика». Что происходит с ценами на недвижимость в Омске

Цены в новостройках Омска с июля по октябрь снизились на 5%. Такие данные 13 ноября опубликовали аналитики компании «Авито Недвижимость». При этом средняя стоимость квартиры в нашем городе составляет 8 млн рублей, а предложение на рынке новостроек за последние 4 месяца выросло на 39%.