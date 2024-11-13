«Рынок дошел до пика». Что происходит с ценами на недвижимость в Омске

Posted 13 ноября, 10:01
Published 13 ноября, 10:01
Modified 13 ноября, 10:03
Updated 13 ноября, 10:03
Цены в новостройках Омска с июля по октябрь снизились на 5%. Такие данные 13 ноября опубликовали аналитики компании «Авито Недвижимость». При этом средняя стоимость квартиры в нашем городе составляет 8 млн рублей, а предложение на рынке новостроек за последние 4 месяца выросло на 39%.
Однако, как рассказал Городу55 специалист по недвижимости компании «Миард» Василий Стародубцев, реального снижения стоимости не было. Ни на рынке нового жилья, ни во «вторичке».
«Просмотрел цены у застройщиков и не увидел, что хоть кто-нибудь снизил цены даже на рубль. На вторичном рынке сейчас все заморожено. Сейчас жесткий кризис. Ставка по ипотеке на „вторичку“ до 30%. Люди перестали брать кредиты, потому что процент очень большой. Сейчас взять квартиру с официальными омскими зарплатами может лишь небольшая часть людей», — отметил эксперт.
В Омске средний ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру составляет 75,7 тысяч рублей. Для погашения ипотеки омичам требуется зарабатывать от 126 тысяч рублей.
«Рынок дошел до пика и уже не интересен потребителю. Если он продолжит расти, то получится бессмыслица. Я думаю, ипотечная ставка однозначно упадет. Вопрос только когда: до или после нового года? Все официальные источники говорят нам о застройке в городе микрорайонов. Значит все просчитано на федеральном уровне и согласовано с системой банков», — добавил Василий Стародубцев.
Ранее Город55 также рассказывал, что в ближайшее время произойдет с ценой арендного жилья в Омске. Предыдущие месяцы стоимость только росла.