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Posted 13 ноября, 10:01

Published 13 ноября, 10:01

Modified 13 ноября, 10:03

Updated 13 ноября, 10:03

Иллюстрация

«Рынок дошел до пика». Что происходит с ценами на недвижимость в Омске

13 ноября 2024, 10:01
Фото: 1MI. Иллюстрация

Эксперт Стародубцев рассказал, что происходит с ценами на жилье в Омске

Сейчас взять квартиру с официальными омскими зарплатами может лишь небольшая часть людей.

Цены в новостройках Омска с июля по октябрь снизились на 5%. Такие данные 13 ноября опубликовали аналитики компании «Авито Недвижимость». При этом средняя стоимость квартиры в нашем городе составляет 8 млн рублей, а предложение на рынке новостроек за последние 4 месяца выросло на 39%.

Однако, как рассказал Городу55 специалист по недвижимости компании «Миард» Василий Стародубцев, реального снижения стоимости не было. Ни на рынке нового жилья, ни во «вторичке».

«Просмотрел цены у застройщиков и не увидел, что хоть кто-нибудь снизил цены даже на рубль. На вторичном рынке сейчас все заморожено. Сейчас жесткий кризис. Ставка по ипотеке на „вторичку“ до 30%. Люди перестали брать кредиты, потому что процент очень большой. Сейчас взять квартиру с официальными омскими зарплатами может лишь небольшая часть людей», — отметил эксперт.

В Омске средний ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру составляет 75,7 тысяч рублей. Для погашения ипотеки омичам требуется зарабатывать от 126 тысяч рублей.

«Рынок дошел до пика и уже не интересен потребителю. Если он продолжит расти, то получится бессмыслица. Я думаю, ипотечная ставка однозначно упадет. Вопрос только когда: до или после нового года? Все официальные источники говорят нам о застройке в городе микрорайонов. Значит все просчитано на федеральном уровне и согласовано с системой банков», — добавил Василий Стародубцев.

Ранее Город55 также рассказывал, что в ближайшее время произойдет с ценой арендного жилья в Омске. Предыдущие месяцы стоимость только росла.

Цены «остынут»? Что будет с рынком аренды квартир в Омске
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#Евгений Игишев#Недвижимость#Омск#Цены#Зарплаты#Ипотека#Рынок#Кризис#Застройщики
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