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Иллюстрация

Ушла из жизни омский художник Ольга Гурьянова

10 января 2024, 02:13
Фото: 1MI
Иллюстрация
Ей было 75 лет.

В омском отделении «Союза художников России» сообщили, что 8 января в возрасте 75 лет ушла из жизни художник-живописец Ольга Гурьянова.

Ольга Гурьянова родилась в 1948 году в селе Красногорское Алтайского края. Окончила художественно-графический факультет Омского государственного педагогического института имени Горького. Являлась постоянным участником городских, областных, республиканских, региональных, международных выставок. Работы Ольги Гурьяновой находятся в музее «Искусство Омска», музее изобразительных искусств Кургана, в частных коллекциях в России и за рубежом.

О дате и месте прощания с художником пока не сообщается.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Ольги Гурьяновой.

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#Общество#Художник#Омск#Омская область#Некролог#Евгений Игишев
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