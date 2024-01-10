Ушла из жизни омский художник Ольга Гурьянова

Posted Сегодня, 02:13
Published Сегодня, 02:13
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Updated Сегодня, 02:15
В омском отделении «Союза художников России» сообщили, что 8 января в возрасте 75 лет ушла из жизни художник-живописец Ольга Гурьянова.
Ольга Гурьянова родилась в 1948 году в селе Красногорское Алтайского края. Окончила художественно-графический факультет Омского государственного педагогического института имени Горького. Являлась постоянным участником городских, областных, республиканских, региональных, международных выставок. Работы Ольги Гурьяновой находятся в музее «Искусство Омска», музее изобразительных искусств Кургана, в частных коллекциях в России и за рубежом.
О дате и месте прощания с художником пока не сообщается.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Ольги Гурьяновой.