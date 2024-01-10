Ушла из жизни омский художник Ольга Гурьянова

Ольга Гурьянова родилась в 1948 году в селе Красногорское Алтайского края. Окончила художественно-графический факультет Омского государственного педагогического института имени Горького. Являлась постоянным участником городских, областных, республиканских, региональных, международных выставок. Работы Ольги Гурьяновой находятся в музее «Искусство Омска», музее изобразительных искусств Кургана, в частных коллекциях в России и за рубежом.