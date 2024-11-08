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Posted 8 ноября, 04:00

Published 8 ноября, 04:00

Modified 8 ноября, 04:02

Updated 8 ноября, 04:02

Мэр Называевска пытался оспорить штраф за жуткий пожар, в котором сгорело 97 домов

Мэр Называевска пытался оспорить штраф за жуткий пожар, в котором сгорело 97 домов

8 ноября 2024, 04:00
Фото: Прокуратура Омской области.
Ранее Виктора Лупиноса признали виновным в халатности.

Виновным в пожаре в Называевске, в котором сгорело 97 домов, не удалось оспорить приговор, сообщили сегодня, 8 ноября, в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Кассация рассмотрела дело против мэра Называевска Виктора Лупиноса и бывшего начальника отдела называевского РЭС Евгения Шаламова. Ранее их признали виновными в халатности.

Называевский городской суд установил, что мэр в 2022 году не обеспечил своевременную уборку мусора и сухой растительности. В регионе в тот момент ввели особый противопожарный режим. При этом градоначальник утвердил паспорт безопасности Называевска.

Евгений Шаламов не обеспечил уборку сухой листы возле трансформаторной подстанции.

В мае 2022 года на подстанции произошло короткое замыкание, из-за чего вспыхнул пожар. Огонь перекинулся на жилые дома, сгорело шесть улиц.

Лупиносу и Шаламову присудили штрафы — 80 000 и 60 000 рублей соответственно. Фигуранты не согласились с таким решением и решили оспорить приговор, но он остался в силе.

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#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Безопасность#Уголовное дело#Жилые дома#Халатность#Кассационный суд
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