Геннадий Долматов наградил самых результативных аграриев Омского района

Posted 9 ноября, 08:48
Published 9 ноября, 08:48
Modified 9 ноября, 08:50
Updated 9 ноября, 08:50
Как рассказал в своих социальных сетях глава администрации Омского муниципального района Геннадий Долматов, по итогам этого сельскохозяйственного года аграрии продемонстрировали один из самых значительных результатов: порядка 35% всего картофеля и 46% овощей, произведенных Омской областью в этом году, приходится именно на долю Омского района.
Примечательно, что урожай картофеля, зерновых и зернобобовых культур в этом году является рекордом района за последние 10 лет. А значит, такой вклад точно должен быть отмечен: накануне в зале заседаний районной администрации состоялось награждение представителей компаний, оказавшихся в числе лидеров урожайности, и людей, чей труд позволил добиться рекордных результатов.
«Этот сельскохозяйственный год в очередной раз подтвердил, какие это большие труженики, умеющие преодолевать любые сложности и решать поставленные задачи, в том числе связанные с помощью в выполнении задач специальной военной операции», — подчеркнул Геннадий Долматов.
Кроме высоких профессиональных показателей, продемонстрированных сельскохозяйственными организациями, важно их влияние и на повседневную жизнь Омского муниципального района: пригородные предприятия и организации уже зарекомендовали себя как одни из самых активных участников инвестиционных процессов.
В их рамках представители агропромышленного сектора модернизируют свои складские помещения, наращивают мощности для производства овощей закрытого грунта, налаживают работу современных оросительных систем и вводят в работу новые комплексы по обработке зерна. И успех в этих делах укрепляет общую экономику Омского муниципального района: общий объём инвестиций по уже реализованным и реализуемым проектам в 2024 году превысил 500 миллионов рублей.