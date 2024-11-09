Геннадий Долматов наградил самых результативных аграриев Омского района

В их рамках представители агропромышленного сектора модернизируют свои складские помещения, наращивают мощности для производства овощей закрытого грунта, налаживают работу современных оросительных систем и вводят в работу новые комплексы по обработке зерна. И успех в этих делах укрепляет общую экономику Омского муниципального района: общий объём инвестиций по уже реализованным и реализуемым проектам в 2024 году превысил 500 миллионов рублей.