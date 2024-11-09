gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 08:48

Published 9 ноября, 08:48

Modified 9 ноября, 08:50

Updated 9 ноября, 08:50

Фото с церемонии награждения

Геннадий Долматов наградил самых результативных аграриев Омского района

9 ноября 2024, 08:48
Фото: Telegram-канал «Геннадий Долматов» (Telegram/DolmatovOMR). Фото с церемонии награждения
Трудовое соревнование среди работников и организаций агропромышленного комплекса Омского района подошло к концу: лучшие представители отрасли удостоились благодарственных писем и почетных грамот.

Как рассказал в своих социальных сетях глава администрации Омского муниципального района Геннадий Долматов, по итогам этого сельскохозяйственного года аграрии продемонстрировали один из самых значительных результатов: порядка 35% всего картофеля и 46% овощей, произведенных Омской областью в этом году, приходится именно на долю Омского района.

Примечательно, что урожай картофеля, зерновых и зернобобовых культур в этом году является рекордом района за последние 10 лет. А значит, такой вклад точно должен быть отмечен: накануне в зале заседаний районной администрации состоялось награждение представителей компаний, оказавшихся в числе лидеров урожайности, и людей, чей труд позволил добиться рекордных результатов.

Фото с церемонии награжденияФото с церемонии награждения
Фото с церемонии награждения. Фото: Telegram-канал «Геннадий Долматов» (Telegram/DolmatovOMR)
«Этот сельскохозяйственный год в очередной раз подтвердил, какие это большие труженики, умеющие преодолевать любые сложности и решать поставленные задачи, в том числе связанные с помощью в выполнении задач специальной военной операции», — подчеркнул Геннадий Долматов.

Кроме высоких профессиональных показателей, продемонстрированных сельскохозяйственными организациями, важно их влияние и на повседневную жизнь Омского муниципального района: пригородные предприятия и организации уже зарекомендовали себя как одни из самых активных участников инвестиционных процессов.

В их рамках представители агропромышленного сектора модернизируют свои складские помещения, наращивают мощности для производства овощей закрытого грунта, налаживают работу современных оросительных систем и вводят в работу новые комплексы по обработке зерна. И успех в этих делах укрепляет общую экономику Омского муниципального района: общий объём инвестиций по уже реализованным и реализуемым проектам в 2024 году превысил 500 миллионов рублей.

300 центнеров с гектара. В Омском районе собрали рекордный урожай картофеля
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Бизнес#Омск#Сельское хозяйство#Инвестиции#Новости#Награждение#Геннадий Долматов#Урожайность#Аграрии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика