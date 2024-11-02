300 центнеров с гектара. В Омском районе собрали рекордный урожай картофеля

Как отмечают специалисты управления сельского хозяйства Омского муниципального района, уже известны призеры трудовых соревнований между фермерскими организациями района. Однако важен не только вклад лидеров: как показывает усредненная статистика, урожайность картофеля составила более 290 центнеров с гектара. В прошлом году это значение было значительно ниже — 216 ц/га.