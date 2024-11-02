gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 09:36

Published 2 ноября, 09:36

Modified 2 ноября, 09:38

Updated 2 ноября, 09:38

иллюстрация

300 центнеров с гектара. В Омском районе собрали рекордный урожай картофеля

2 ноября 2024, 09:36
Фото: gorod55.ru. иллюстрация
Аграрии Омского муниципального района отметили завершение сезона активных работ значительными результатами — поля района родили почти 154 тыс тонн картофеля, а его урожайность в разы превысила прошлогодние показатели. Кроме того, определились и наиболее результативные фермерские хозяйства.

Как отмечают специалисты управления сельского хозяйства Омского муниципального района, уже известны призеры трудовых соревнований между фермерскими организациями района. Однако важен не только вклад лидеров: как показывает усредненная статистика, урожайность картофеля составила более 290 центнеров с гектара. В прошлом году это значение было значительно ниже — 216 ц/га.

Наиболее значимый результат в «спортивной» уборке картофеля продемонстрировал ИП Глава крестьянско-фермерского хозяйства Кныш А.А. — в распоряжении этой организации находится порядка 352 гектаров земли, с которых было собрано почти 18 тыс тонн урожая — согласно подсчетам, урожайность составила более 500 ц/га, заняв первое место трудового соревнования.

Второе место досталось «Пушкинскому» СПК — его сотрудникам удалось добиться урожайности в 428 ц/га, собрав с 300 гектаров полей практически 13 тысяч тонн картофеля.

Третье место в соревновании также досталось индивидуальному предпринимателю — главе КФХ Дрофе Ю.Н. — 190 гектаров земли, принадлежащей хозяйству, принесли чуть более 23 тыс тонн, а показатель урожайности составил 121,4 ц/га.

Официально уборка картофеля в Омском районе завершена — как и «сезон» зерновых культур: результатом уборочной кампании стало больше 191,2 тыс тонн зерна. Кроме того, известны и итоги уборки масличных — специалисты оценивают объем урожая в 29 тысяч тонн, однако все работы еще не завершены — на некоторых полях продолжается сбор подсолнечника.

Проводы в новый этап. Жители Омского муниципального района отметили «День призывника»
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Омск#Сельское хозяйство#Новости#Картофель#Урожайность#Фермерское хозяйство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика