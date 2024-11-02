300 центнеров с гектара. В Омском районе собрали рекордный урожай картофеля

Posted 2 ноября, 09:36
Published 2 ноября, 09:36
Modified 2 ноября, 09:38
Updated 2 ноября, 09:38
Как отмечают специалисты управления сельского хозяйства Омского муниципального района, уже известны призеры трудовых соревнований между фермерскими организациями района. Однако важен не только вклад лидеров: как показывает усредненная статистика, урожайность картофеля составила более 290 центнеров с гектара. В прошлом году это значение было значительно ниже — 216 ц/га.
Наиболее значимый результат в «спортивной» уборке картофеля продемонстрировал ИП Глава крестьянско-фермерского хозяйства Кныш А.А. — в распоряжении этой организации находится порядка 352 гектаров земли, с которых было собрано почти 18 тыс тонн урожая — согласно подсчетам, урожайность составила более 500 ц/га, заняв первое место трудового соревнования.
Второе место досталось «Пушкинскому» СПК — его сотрудникам удалось добиться урожайности в 428 ц/га, собрав с 300 гектаров полей практически 13 тысяч тонн картофеля.
Третье место в соревновании также досталось индивидуальному предпринимателю — главе КФХ Дрофе Ю.Н. — 190 гектаров земли, принадлежащей хозяйству, принесли чуть более 23 тыс тонн, а показатель урожайности составил 121,4 ц/га.
Официально уборка картофеля в Омском районе завершена — как и «сезон» зерновых культур: результатом уборочной кампании стало больше 191,2 тыс тонн зерна. Кроме того, известны и итоги уборки масличных — специалисты оценивают объем урожая в 29 тысяч тонн, однако все работы еще не завершены — на некоторых полях продолжается сбор подсолнечника.