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Posted 8 ноября, 08:42

Published 8 ноября, 08:42

Modified 8 ноября, 08:44

Updated 8 ноября, 08:44

Полиция начала расследование из-за поджога машины омского священника

В Омске разбили стекло и подожгли автомобиль священника

8 ноября 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney.

Полиция начала расследование из-за поджога машины омского священника

Полиция Омска приступила к расследованию инцидента, связанного с поджогом машины священника на Космическом проспекте.

В Омске сотрудники полиции проводят расследование по факту сгоревшего автомобиля. Он принадлежал священнику из прихода Ефрема Сирина, который расположен на Космическом проспекте.

По предварительной информации, неизвестные лица разбили заднее стекло автомобиля марки «Москвич» и забросили внутрь горящий предмет. В результате этого действия машина практически полностью сгорела. Как сообщает «АиФ-Омск», у полиции есть фотография человека, который может быть причастен к этому преступлению.

На данный момент правоохранительные органы активно работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего. Полицейские уже провели опрос свидетелей.

Напомним, что ранее в Азовском районе произошёл пожар. На место выехали пожарные и через 20 минут ликвидировали возгорание. Однако в результате пожара было уничтожено 14 тонн кормов, заготовленных для скота на зиму.

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#Екатерина Тараленко#Полиция#Омск#Омская область#Автомобиль#Новости#Священник#Москвич
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