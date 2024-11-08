В Омске разбили стекло и подожгли автомобиль священника

По предварительной информации, неизвестные лица разбили заднее стекло автомобиля марки «Москвич» и забросили внутрь горящий предмет. В результате этого действия машина практически полностью сгорела. Как сообщает «АиФ-Омск», у полиции есть фотография человека, который может быть причастен к этому преступлению.