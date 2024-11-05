Топ арбитража: уроженец Дамаска и бывшая «Люсиль», банкиры против Веретено

Posted 5 ноября, 10:25
Published 5 ноября, 10:25
Modified 5 ноября, 10:27
Updated 5 ноября, 10:27
1-е место. ООО «СТС-Технология» против «Спектра»
Московская компания, специализирующаяся на оптовой торговле станками и прежде называвшаяся «Люсиль», вчинила иск на 127 млн рублей омской фирме, чья официальная специализация — «торговля оптовая неспециализированная». Произошло это в последние дни октября, и о сути претензий «СТС-Технологии» пока ничего не известно. Кстати, учредителя компании-истца зовут Альмама Усама Абдулкадер, он уроженец Дамаска. Уставный капитал «Спектра» принадлежит москвичу Кириллу Сабурову.
2-е место. «Газпромнефть-Снабжение» против «Инвестгеосервиса»
«Дочка» «Газпрома», чья специализация — грузоперевозки, судится с акционерным обществом из Москвы, предоставляющим «услуги в области добычи нефти и природного газа». 93,8 млн рублей — именно в такую сумму истец оценивает неисполнение обязательств по договору.
Стоит отметить, что генеральный директор «Инвестгеосервиса» Евгений Загребельный в 2020–2022 годах занимал такой же пост в компании «Газпромнефть-Оренбург» — еще одной «дочке» топливной корпорации.
3-е место. «Энсервико» против «Омскэлектро»
Компания омича Александра Шляпина «Энергосервискомплект» (сокращенно «Энсервико», специализация — «Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации») требует от одного из местных коммунальных гигантов 63,4 млн рублей. Пока дело находится на предварительной стадии. Видимо, долг возник в ходе рутинного взаимодействия двух фирм.
4-е место. «Нафта» против «Окты»
И снова тяжба в мире автомобильных грузоперевозок. Торговец топливом «Нафта» пытается отсудить у перевозчика ООО «Окта» и его бенефициара Бориса Курганова 55,7 млн рублей.
Тут интересно, что Курганову принадлежат еще половина компании «Нефт», торгующей топливом в розницу, и половина компании «Сибир», производящей пиво. 2 месяца назад Курганов был признан банкротом — возможно, в связи с этим «Нафта» и активизировалась.
5-е место. «Юникредитбанк» против «Нивы»
Агрохозяйство «Нива» из Русско-Полянского района, принадлежащее семье Веретено, задолжало банку 39,7 млн рублей (как минимум, в банке так думают). В качестве третьего лица в тяжбе участвует ООО «Ликероводочный завод „Оша“, в котором те же учредители, что и в „Ниве“ — Владимир Веретено, Татьяна Веретено, Людмила Аверченко.
Кстати, «Оша» сейчас проходит стадию конкурсного производства и пытается продать свои активы. Получается у нее по-разному.