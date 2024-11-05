Топ арбитража: уроженец Дамаска и бывшая «Люсиль», банкиры против Веретено

Агрохозяйство «Нива» из Русско-Полянского района, принадлежащее семье Веретено, задолжало банку 39,7 млн рублей (как минимум, в банке так думают). В качестве третьего лица в тяжбе участвует ООО «Ликероводочный завод „Оша“, в котором те же учредители, что и в „Ниве“ — Владимир Веретено, Татьяна Веретено, Людмила Аверченко.