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Posted 5 ноября, 10:25

Published 5 ноября, 10:25

Modified 5 ноября, 10:27

Updated 5 ноября, 10:27

Топ арбитража: торговцы против перевозчиков

Топ арбитража: уроженец Дамаска и бывшая «Люсиль», банкиры против Веретено

5 ноября 2024, 10:25
Фото: 1MI.

Топ арбитража: торговцы против перевозчиков

За октябрь 2024 года в Арбитражный суд Омской области поступило 750 дел. Объем финансовых претензий по крупнейшему иску превысил 120 млн рублей. Рассказываем подробности.

1-е место. ООО «СТС-Технология» против «Спектра»

Московская компания, специализирующаяся на оптовой торговле станками и прежде называвшаяся «Люсиль», вчинила иск на 127 млн рублей омской фирме, чья официальная специализация — «торговля оптовая неспециализированная». Произошло это в последние дни октября, и о сути претензий «СТС-Технологии» пока ничего не известно. Кстати, учредителя компании-истца зовут Альмама Усама Абдулкадер, он уроженец Дамаска. Уставный капитал «Спектра» принадлежит москвичу Кириллу Сабурову.

2-е место. «Газпромнефть-Снабжение» против «Инвестгеосервиса»

«Дочка» «Газпрома», чья специализация — грузоперевозки, судится с акционерным обществом из Москвы, предоставляющим «услуги в области добычи нефти и природного газа». 93,8 млн рублей — именно в такую сумму истец оценивает неисполнение обязательств по договору.

Стоит отметить, что генеральный директор «Инвестгеосервиса» Евгений Загребельный в 2020–2022 годах занимал такой же пост в компании «Газпромнефть-Оренбург» — еще одной «дочке» топливной корпорации.

3-е место. «Энсервико» против «Омскэлектро»

Компания омича Александра Шляпина «Энергосервискомплект» (сокращенно «Энсервико», специализация — «Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации») требует от одного из местных коммунальных гигантов 63,4 млн рублей. Пока дело находится на предварительной стадии. Видимо, долг возник в ходе рутинного взаимодействия двух фирм.

4-е место. «Нафта» против «Окты»

И снова тяжба в мире автомобильных грузоперевозок. Торговец топливом «Нафта» пытается отсудить у перевозчика ООО «Окта» и его бенефициара Бориса Курганова 55,7 млн рублей.

Тут интересно, что Курганову принадлежат еще половина компании «Нефт», торгующей топливом в розницу, и половина компании «Сибир», производящей пиво. 2 месяца назад Курганов был признан банкротом — возможно, в связи с этим «Нафта» и активизировалась.

5-е место. «Юникредитбанк» против «Нивы»

Агрохозяйство «Нива» из Русско-Полянского района, принадлежащее семье Веретено, задолжало банку 39,7 млн рублей (как минимум, в банке так думают). В качестве третьего лица в тяжбе участвует ООО «Ликероводочный завод „Оша“, в котором те же учредители, что и в „Ниве“ — Владимир Веретено, Татьяна Веретено, Людмила Аверченко.

Кстати, «Оша» сейчас проходит стадию конкурсного производства и пытается продать свои активы. Получается у нее по-разному.

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#Николай Эйхвальд
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