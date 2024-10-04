Топ арбитража: самобанкротство СМУ-5 и отсутствие денег на пошлину

Специализированный комбинат бытовых услуг Омского района попыталось получить 119 млн рублей с регионального министерства финансов из-за «неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по энергоснабжению». Сразу после подачи иска выяснилось, что не уплачена пошлина, которая в этом случае должна составлять 200 тысяч рублей. МУП попросил об отсрочке из-за своего «тяжелого имущественного положения», но суд постановил, что оснований для льгот в этом случае нет.