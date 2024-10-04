Топ арбитража: самобанкротство СМУ-5 и отсутствие денег на пошлину

Posted 4 октября, 11:07
Published 4 октября, 11:07
Modified 4 октября, 11:13
Updated 4 октября, 11:13
1-е место. ООО «Энергоактивуправление» против ООО «Трансфер».
Компания Михаила Цыбульского, которая специализируется на управлении недвижимостью, потребовала от компании Сергея Серебрякова 300 млн рублей. Согласно судебным документам, речь идет об исполнении обязательств по договору аренды. «Трансфер» занимается «деятельность в области связи на базе проводных технологий». В этом деле сразу возникла незадача: истец представил суду не все необходимые документы, так что иск был оставлен без движения.
Сделает ли «Энергоактивуправление» работу над ошибками? Надо полагать, да: цена вопроса в этом случае очень высока.
2-е место. ПАО «Россети-Сибирь» против АО «Газпромнефть-ОНПЗ».
На втором месте схватка титанов. «Россети» требуют с нефтезавода 292 млн рублей, причем основания для иска вполне ожидаемые: это долг за электричество.
3-е место. МУП «СКБУ» против минфина Омской области.
Специализированный комбинат бытовых услуг Омского района попыталось получить 119 млн рублей с регионального министерства финансов из-за «неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по энергоснабжению». Сразу после подачи иска выяснилось, что не уплачена пошлина, которая в этом случае должна составлять 200 тысяч рублей. МУП попросил об отсрочке из-за своего «тяжелого имущественного положения», но суд постановил, что оснований для льгот в этом случае нет.
В итоге иск оставлен без движения, «СКБУ» получило время на то, чтобы собрать деньги. Прошло больше 2 недель, и новостей в этой истории пока нет.
4-е место. Бакнротство ООО «СМУ-5».
Компания Евгения Федянина со специализацией «Строительство мостов и туннелей» попыталась обанкротиться. 2 сентября в арбитраж было подано соответствующее заявление, но уже 4-го было принято определение: оставить без движения, дать срок 4 недели на предоставление всех необходимых документов. Из электронного дела мы видим, что «СМУ-5» поступило, как должно, дополнительные материалы поданы и приобщены. Совокупные долги компании составляют 112 млн рублей.
5-е место. ПАО «Сатурн» против РНИИРС.
Одно из самых известных в Омске предприятий вчинило иск на 110 млн рублей научно-исследовательскому институту радиосвязи из Ростова-на-Дону. Тяжба началась из-за «неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств» при поставке товара. Рассматривается дело в закрытом порядке.
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