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Конкурсный управляющий «Оши» не смог продать долг другой компании Веретено

Снова неудачно: «Оша» не смогла продать долг другой компании Веретено

28 августа 2024, 11:16
Фото: 1MI

Конкурсный управляющий «Оши» не смог продать долг другой компании Веретено

Не нашлось ни одного потенциального покупателя.

Общество с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод „Оша“» сейчас проходит процедуру конкурсного производства. Сегодня, 28 августа, конкурсный управляющий компании Лина Епифанова опубликовала официальное сообщение о результатах торгов, на которых она пыталась продать задолженность ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз».

В общей сложности «БМС» было должно «Оше» 104 млн рублей, но 10 из них выплатило. Епифанова выставила на продажу право потребовать остальные деньги — 94,589 млн рублей, сделав начальной ценой номинал. Это начинание закончилось неудачей.

— Торги не состоялись так как не были представлены заявки на участие, о чем 28.08.2024 составлен протокол результатов проведения торгов, — уточняется в официальном сообщении.

Стоит отметить, что это была вторая попытка Епифановой продать проблемный актив. В первый раз тоже не нашлось желающих.

Напомним: у двух компаний одни и те же учредители, Владимир и Татьяна Веретено, которым в каждом случае принадлежит по трети уставного капитала. «БМС» уже начала банкротить налоговая. В начале марта Лина Епифанова опубликовала официальное сообщение о своей готовности добиваться банкротства «БМС».

Проблемы у бизнеса известной в Омске семьи Веретено начались еще в конце 2010-х годов. В последующее время суду приходится регулярно рассматривать иски о банкротстве разных составляющих бизнес-империи.

Конкурсному управляющему «Оши» придется привлечь к суду другую компанию Веретено
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Торги#Новости#ОША#БМС
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