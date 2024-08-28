Снова неудачно: «Оша» не смогла продать долг другой компании Веретено

Напомним: у двух компаний одни и те же учредители, Владимир и Татьяна Веретено, которым в каждом случае принадлежит по трети уставного капитала. «БМС» уже начала банкротить налоговая. В начале марта Лина Епифанова опубликовала официальное сообщение о своей готовности добиваться банкротства «БМС».