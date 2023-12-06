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Published Сегодня, 07:45

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Updated Сегодня, 07:49

иллюстрация

Гаражная расправа. Молодой омич нанес собутыльнику смертельный удар кувалдой

6 декабря 2023, 07:45
Фото: Город55
иллюстрация

Молодой омич нанес собутыльнику смертельный удар кувалдой

Подозреваемого задержали и изъяли вещественные доказательства.

В Следственном Комитете России по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Инцидент произошел вечером в понедельник, 4 декабря.

По предварительной информации следователей, 28-летний омич пил вместе с 43-летним знакомыми в гараже на территории СНТ «Север». В какой-то момент между собутыльниками случилась ссора, так что мужчина помоложе напал на старшего товарища.

Он ударил компаньона кувалдой, из-за чего тот скончался прямо в гараже. Сотрудники регионального следкома осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Подозреваемого задержали, уточнили в пресс-службе ведомства. В скором времени суд рассмотрит ходатайство о заключении мужчины под стражу. В СУ СК РФ по Омской области еще продолжают расследование по данному факту.

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#Происшествия#Омская область#Убийство#Уголовное дело#Смерть#Конфликт#СУ СКР Омской области#Тяжкий вред здоровью#Алина Ясинская#Собутыльники
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