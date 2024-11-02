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Posted 2 ноября, 04:41

Published 2 ноября, 04:41

Modified 2 ноября, 04:43

Updated 2 ноября, 04:43

В Омске 85-летняя швея на пенсии превратила свою квартиру в настоящую свалку

Жилье «Плюшкина». Старушка превратила в свалку квартиру на Левобережье Омска

2 ноября 2024, 04:41
Фото: ГУФССП России по Омской области.

В Омске 85-летняя швея на пенсии превратила свою квартиру в настоящую свалку

Жилье, в котором уже не было свободного места, привели в порядок только после вмешательства в дело судебных приставов.

С участием судебных приставов пришлось добиваться расхламления квартиры в Кировском округе. 85-летняя омичка, проживающая в одной из многоэтажек на Крупской, полностью завалила свое жилье мусором, груды хлама занимали все пространство в квартире. Это естественно не устраивало соседей женщины, которые неоднократно оставляли обращения и жалобы.

Оказалось, что вещи пенсионерка хранила в память о своей работе швеей в ателье на протяжении 40 лет. При этом судебным приставам, которые пришли для уведомления омички о необходимости уборки квартиры, женщина заявила, что не сможет это сделать. Причина проста — омичка на два месяца улетала в гости к родственникам из Сочи.

Мусором были завалены все комнатыМусором были завалены все комнаты
Мусором были завалены все комнатыМусором были завалены все комнаты
Мусором были завалены все комнатыМусором были завалены все комнаты
Мусором были завалены все комнатыМусором были завалены все комнаты
Мусором были завалены все комнатыМусором были завалены все комнаты
Мусором были завалены все комнаты. Фото: ГУФССП России по Омской области

Когда срок для добровольного исполнения судебного решения истек, судебные приставы потребовали взыскать с пенсионерки 5000 рублей в качестве исполнительного сбора. После этого с приставами связался сын омички. Он не только оплатил исполнительный сбор, но и прилетел в Омск для уборки квартиры от мусора. Теперь в жилье ничего не напоминает о недавних горах мусора.

Ранее, кстати, с участием приставов пришлось сносить разваливающуюся постройку с гнилой крышей. Конфликтная ситуация затронула омичей, проживающих на Северных.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Жалобы#Судебные приставы#Мусор#Квартира#Новости
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