Жилье «Плюшкина». Старушка превратила в свалку квартиру на Левобережье Омска

Оказалось, что вещи пенсионерка хранила в память о своей работе швеей в ателье на протяжении 40 лет. При этом судебным приставам, которые пришли для уведомления омички о необходимости уборки квартиры, женщина заявила, что не сможет это сделать. Причина проста — омичка на два месяца улетала в гости к родственникам из Сочи.