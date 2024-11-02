Жилье «Плюшкина». Старушка превратила в свалку квартиру на Левобережье Омска

Posted 2 ноября, 04:41
Published 2 ноября, 04:41
Modified 2 ноября, 04:43
Updated 2 ноября, 04:43
С участием судебных приставов пришлось добиваться расхламления квартиры в Кировском округе. 85-летняя омичка, проживающая в одной из многоэтажек на Крупской, полностью завалила свое жилье мусором, груды хлама занимали все пространство в квартире. Это естественно не устраивало соседей женщины, которые неоднократно оставляли обращения и жалобы.
Оказалось, что вещи пенсионерка хранила в память о своей работе швеей в ателье на протяжении 40 лет. При этом судебным приставам, которые пришли для уведомления омички о необходимости уборки квартиры, женщина заявила, что не сможет это сделать. Причина проста — омичка на два месяца улетала в гости к родственникам из Сочи.
Когда срок для добровольного исполнения судебного решения истек, судебные приставы потребовали взыскать с пенсионерки 5000 рублей в качестве исполнительного сбора. После этого с приставами связался сын омички. Он не только оплатил исполнительный сбор, но и прилетел в Омск для уборки квартиры от мусора. Теперь в жилье ничего не напоминает о недавних горах мусора.
Ранее, кстати, с участием приставов пришлось сносить разваливающуюся постройку с гнилой крышей. Конфликтная ситуация затронула омичей, проживающих на Северных.