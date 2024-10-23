Живут с грибком. Следком проверит, нарушаются ли права омичей из дома на Масленникова

Posted 23 октября, 10:03
Published 23 октября, 10:03
Modified 23 октября, 11:25
Updated 23 октября, 11:25
В Омске началась проверка по факту возможных нарушений прав жильцов квартиры на улице Масленникова. Жители дома №23 жалуются на появление грибка и плесени.
По их словам, они неоднократно обращались в ТСЖ с просьбой решить проблему, но их обращения были проигнорированы. Это вызвало серьезное беспокойство, ведь плесень и грибок не только портят внешний вид квартиры, но и опасны для здоровья. Сейчас следователи пытаются разобраться в ситуации. Они опрашивают жильцов и представителей ТСЖ, собирают доказательства и проводят экспертизы.
По результатам проверки будет принято решение о том, были ли нарушены права жителей и несут ли ответственность сотрудники ТСЖ. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, которая касается некачественных услуг, которые угрожают жизни и здоровью граждан.
Напомним, ранее Город55 сообщал, что глава Следственного комитета поручил провести проверку условий жизни ребенка из семьи, которая находится в сложной ситуации. В приемную председателя СК поступила жалоба от жительницы Омска, которая сообщила, что ее соседка часто употребляет алкоголь и воспитывает 5-летнего сына.