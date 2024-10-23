Живут с грибком. Следком проверит, нарушаются ли права омичей из дома на Масленникова

По их словам, они неоднократно обращались в ТСЖ с просьбой решить проблему, но их обращения были проигнорированы. Это вызвало серьезное беспокойство, ведь плесень и грибок не только портят внешний вид квартиры, но и опасны для здоровья. Сейчас следователи пытаются разобраться в ситуации. Они опрашивают жильцов и представителей ТСЖ, собирают доказательства и проводят экспертизы.