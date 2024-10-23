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Posted 23 октября, 10:03

Published 23 октября, 10:03

Modified 23 октября, 11:25

Updated 23 октября, 11:25

В Омске проверят жалобу жильцов на плесень и грибок в квартире на Масленникова

Живут с грибком. Следком проверит, нарушаются ли права омичей из дома на Масленникова

23 октября 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney

В Омске проверят жалобу жильцов на плесень и грибок в квартире на Масленникова

Жильцы дома на улице Масленникова жалуются на плесень в своей квартире и игнорирование их обращения в ТСЖ. Сейчас следственные органы проверяют, нарушены ли права жильцов.

В Омске началась проверка по факту возможных нарушений прав жильцов квартиры на улице Масленникова. Жители дома №23 жалуются на появление грибка и плесени.

По их словам, они неоднократно обращались в ТСЖ с просьбой решить проблему, но их обращения были проигнорированы. Это вызвало серьезное беспокойство, ведь плесень и грибок не только портят внешний вид квартиры, но и опасны для здоровья. Сейчас следователи пытаются разобраться в ситуации. Они опрашивают жильцов и представителей ТСЖ, собирают доказательства и проводят экспертизы.

По результатам проверки будет принято решение о том, были ли нарушены права жителей и несут ли ответственность сотрудники ТСЖ. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, которая касается некачественных услуг, которые угрожают жизни и здоровью граждан.

Напомним, ранее Город55 сообщал, что глава Следственного комитета поручил провести проверку условий жизни ребенка из семьи, которая находится в сложной ситуации. В приемную председателя СК поступила жалоба от жительницы Омска, которая сообщила, что ее соседка часто употребляет алкоголь и воспитывает 5-летнего сына.

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#Екатерина Тараленко#Здоровье#Омск#Омская область#Уголовное дело#Проверка#Новости#Жалоба#Грибок#Плесень#Следственные органы
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