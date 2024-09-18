Грибок и плесень. Омичку заставили снести разваливающуюся постройку с гнилой крышей

В Омске судебные приставы вмешались в конфликт между соседями, который возник из-за сноса части жилого дома. Один из собственников квартир на улице Северная в Центральном округе сообщил, что его соседка без разрешения начала разбирать конструкции, оставив при этом незавершенное строение, угрожающее здоровью, рассказали в пресс-службе судебных приставов.