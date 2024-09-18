Грибок и плесень. Омичку заставили снести разваливающуюся постройку с гнилой крышей

Posted 18 сентября, 02:35
Published 18 сентября, 02:35
Modified 18 сентября, 02:43
Updated 18 сентября, 02:43
В Омске судебные приставы вмешались в конфликт между соседями, который возник из-за сноса части жилого дома. Один из собственников квартир на улице Северная в Центральном округе сообщил, что его соседка без разрешения начала разбирать конструкции, оставив при этом незавершенное строение, угрожающее здоровью, рассказали в пресс-службе судебных приставов.
Экспертиза показала, что в доме появились грибок и плесень из-за постоянной влажности. Это произошло из-за того, что атмосферные осадки попадали в конструкцию через поврежденную крышу. Суд установил, что незавершенное строение необходимо снести, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.
Суд обязал соседку убрать опасный объект в течение трех месяцев. После уведомления о решении суда она начала снос, осознав серьезность ситуации. После завершения работ судебный пристав составил акт, и права омича на безопасность и собственность были восстановлены. Исполнительное производство завершилось успешно.
Ранее Город55 писал о двух исторических домах в Омске, которые признали аварийными, а их жильцов расселят в безопасное жилье.