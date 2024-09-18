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Posted 18 сентября, 02:35

Published 18 сентября, 02:35

Modified 18 сентября, 02:43

Updated 18 сентября, 02:43

Иллюстрация

Грибок и плесень. Омичку заставили снести разваливающуюся постройку с гнилой крышей

18 сентября 2024, 02:35
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичку через суд заставили снести разваливающуюся крышу дома на Северных

Ей необходимо выполнить условия приставов в течение трех месяцев. О разваливающейся конструкции сообщил ее сосед.

В Омске судебные приставы вмешались в конфликт между соседями, который возник из-за сноса части жилого дома. Один из собственников квартир на улице Северная в Центральном округе сообщил, что его соседка без разрешения начала разбирать конструкции, оставив при этом незавершенное строение, угрожающее здоровью, рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Экспертиза показала, что в доме появились грибок и плесень из-за постоянной влажности. Это произошло из-за того, что атмосферные осадки попадали в конструкцию через поврежденную крышу. Суд установил, что незавершенное строение необходимо снести, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.

Суд обязал соседку убрать опасный объект в течение трех месяцев. После уведомления о решении суда она начала снос, осознав серьезность ситуации. После завершения работ судебный пристав составил акт, и права омича на безопасность и собственность были восстановлены. Исполнительное производство завершилось успешно.

Ранее Город55 писал о двух исторических домах в Омске, которые признали аварийными, а их жильцов расселят в безопасное жилье.

Построены в середине прошлого века. В Омске признали аварийными два жилых дома
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#Кристина Антоносян#Омск#Безопасность#Судебные приставы#Снос дома#Новости#Конфликт
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