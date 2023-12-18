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Сериал 'Слово пацана' Крыжовникова: Реальные прототипы и их отзывы

18 декабря 2023, 07:24
Сериал «Слово пацана», созданный известным режиссером Жорой Крыжовниковым по мотивам бестселлера Роберта Гараева, стал объектом повышенного внимания общественности, пишет Pravda.Ru.

Проект, основанный на реальных событиях и материалах журналиста, рассказывает о жизни казанских бандитов в 90-е годы и их взаимосвязи с персонажами того времени.

Роберт Гараев, автор оригинальной книги и источника вдохновения для сериала, утверждает, что никто из реальных прототипов не выразил возражений против художественной интерпретации событий, представленной в проекте. Он также подчеркнул, что никакие обвинения в искажении фактов не предъявляются к сериалу. Бывшие участники прошлых событий проявили интерес к развитию сюжета и выразили свою оценку актерской игре в сериале.

Особое внимание Гараев уделяет актерам Рузилю Минекаеву, сыгравшему роль Марата, и Никите Кологривому, воплотившему образ Кощея. Эти персонажи считаются ключевыми как в оригинальной книге, так и в экранизации, и получили признание как критиков, так и зрителей.

Гараев подчеркнул, что его исследование для создания книги и общение с разными людьми, включая представителей преступного мира и их жертв, были важной частью подготовки материалов для сериала.

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