Сериал 'Слово пацана' Крыжовникова: Реальные прототипы и их отзывы

Роберт Гараев, автор оригинальной книги и источника вдохновения для сериала, утверждает, что никто из реальных прототипов не выразил возражений против художественной интерпретации событий, представленной в проекте. Он также подчеркнул, что никакие обвинения в искажении фактов не предъявляются к сериалу. Бывшие участники прошлых событий проявили интерес к развитию сюжета и выразили свою оценку актерской игре в сериале.