Звезда сериала «Дневники вампиров» вышла замуж после жуткой аварии

Напомним, что в мае Нина попала в аварию на электровелосипеде, в результате которой получила тяжелую травму колена. Актриса пережила операцию и депрессию. Однако это событие сильно укрепило отношения, Шон находится рядом с девушкой, ухаживал за ней и помогал передвигаться на инвалидной коляске.