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Posted 31 октября, 13:06

Published 31 октября, 13:06

Modified 31 октября, 13:10

Updated 31 октября, 13:10

Шон Уайт и Нина Добрев

Звезда сериала «Дневники вампиров» вышла замуж после жуткой аварии

31 октября 2024, 13:06
Фото: Соцсети. Шон Уайт и Нина Добрев
Актриса Нина Добрев поделилась радостной новостью в своих социальных сетях.

Актриса Нина Добрев и олимпийский чемпион по сноубордингу Шон Уайт объявили о замужестве. Новость они опубликовали в своих соцсетях, сделав милые подписи:

«Прощай парень, привет муж!» — написала Нина.
«Она сказала да!» — написал Шон.

В честь такого события Уайт устроил для возлюбленной романтический вечер: усыпал комнату лепестками белых роз, поставил свечи. В этой атмосфере спортсмен и сделал предложение Добрев.

Напомним, что в мае Нина попала в аварию на электровелосипеде, в результате которой получила тяжелую травму колена. Актриса пережила операцию и депрессию. Однако это событие сильно укрепило отношения, Шон находится рядом с девушкой, ухаживал за ней и помогал передвигаться на инвалидной коляске.

Шон Уайт и Нина ДобревШон Уайт и Нина Добрев
Шон Уайт и Нина Добрев. Фото: Соцсети

Несмотря на то, что с момента аварии прошло достаточно много времени, Нине до сих пор нельзя заниматься спортом, бегать и часто подниматься по ступенькам.

«Я навсегда усвоила урок — не кататься на велосипеде по бездорожью. И вам не рекомендую, ребята. Я ехала на колесе, потеряла управление. К счастью, он не упал на меня, что, по словам доктора, было бы намного хуже. Но когда я приземлилась, я приземлилась на прямую ногу, и мое колено просто сломалось», — рассказала Добрев в шоу The Talk.
Нина Добрев после аварииНина Добрев после аварии
Нина Добрев после аварии. Фото: Газета.ру

Пользователи сети были рады новости о предложении не меньше пары, под публикациями Нины и Шона в социальной сети фанаты оставили тысячи комментариев с поздравлениями.

«Не могу нарадоваться за вас, вы действительно нашли того самого человека! Вы идеально подходите друг другу, ребята!»
«Это так мило! Я бездумно рада за вас, ребята!»
«Это потрясающие новости! Будьте счастливы»
«Наконец-то! Такое ощущение, что я ждал этого вечность, поздравляю!» — делятся эмоциями поклонники пары под публикацией в запрещенной соцсети.

Напомним, что Нина Добрев и Шон Уайт вместе с 2020 года, до этого актриса встречалась с Йеном Сомерхолдером, с которым они вместе работали в «Дневниках вампира».

Добрев родилась 9 января 1989 года в Болгарии, а в два года вместе с семьей переехала в Канаду. Первая кинокартина, в которой Нина приняла участие — сериал «Деграсси: Новое поколение». Мировую известность же ей принесла роль Елены Гилберт в «Дневниках вампира».

Источник: Стархит

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