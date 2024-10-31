Звезда сериала «Дневники вампиров» вышла замуж после жуткой аварии

Posted 31 октября, 13:06
Published 31 октября, 13:06
Modified 31 октября, 13:10
Updated 31 октября, 13:10
Актриса Нина Добрев и олимпийский чемпион по сноубордингу Шон Уайт объявили о замужестве. Новость они опубликовали в своих соцсетях, сделав милые подписи:
«Прощай парень, привет муж!» — написала Нина.
«Она сказала да!» — написал Шон.
В честь такого события Уайт устроил для возлюбленной романтический вечер: усыпал комнату лепестками белых роз, поставил свечи. В этой атмосфере спортсмен и сделал предложение Добрев.
Напомним, что в мае Нина попала в аварию на электровелосипеде, в результате которой получила тяжелую травму колена. Актриса пережила операцию и депрессию. Однако это событие сильно укрепило отношения, Шон находится рядом с девушкой, ухаживал за ней и помогал передвигаться на инвалидной коляске.
Несмотря на то, что с момента аварии прошло достаточно много времени, Нине до сих пор нельзя заниматься спортом, бегать и часто подниматься по ступенькам.
«Я навсегда усвоила урок — не кататься на велосипеде по бездорожью. И вам не рекомендую, ребята. Я ехала на колесе, потеряла управление. К счастью, он не упал на меня, что, по словам доктора, было бы намного хуже. Но когда я приземлилась, я приземлилась на прямую ногу, и мое колено просто сломалось», — рассказала Добрев в шоу The Talk.
Пользователи сети были рады новости о предложении не меньше пары, под публикациями Нины и Шона в социальной сети фанаты оставили тысячи комментариев с поздравлениями.
«Не могу нарадоваться за вас, вы действительно нашли того самого человека! Вы идеально подходите друг другу, ребята!»
«Это так мило! Я бездумно рада за вас, ребята!»
«Это потрясающие новости! Будьте счастливы»
«Наконец-то! Такое ощущение, что я ждал этого вечность, поздравляю!» — делятся эмоциями поклонники пары под публикацией в запрещенной соцсети.
Напомним, что Нина Добрев и Шон Уайт вместе с 2020 года, до этого актриса встречалась с Йеном Сомерхолдером, с которым они вместе работали в «Дневниках вампира».
Добрев родилась 9 января 1989 года в Болгарии, а в два года вместе с семьей переехала в Канаду. Первая кинокартина, в которой Нина приняла участие — сериал «Деграсси: Новое поколение». Мировую известность же ей принесла роль Елены Гилберт в «Дневниках вампира».
Источник: Стархит