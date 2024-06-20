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Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Иллюстрация

Время сюрпризов. Омская актриса Дарья Мельникова родила третьего ребенка

20 июня 2024, 10:14
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омская актриса Дарья Мельникова второй раз вышла замуж и родила третьего ребенка

О об этих радостных событиях актриса рассказал в социальных сетях.

Звезда сериала «Папины дочки», омская актриса Дарья Мельникова во второй раз вышла замуж и родила третьего ребенка. Накануне, 19 июня, Дарья опубликовала короткий ролик в социальной сети Instsgram, запрещенной не территории России.

В видео Мельникова называет актера Романа Набатова мужем, а в конце ролика появляется с малышом на руках и поздравляет супруга с днем рождения. Набатову 15 июня исполнилось 34 года.

СкриншотСкриншот
Скриншот
«Сколько насчитали сюрпризов?» — спросила подписчиков Дарья.

Пользователи социальной сети оставляют комментарии с поздравлениями.

Для Мельниковой это второй брак, ранее она была замужем за актером Артуром Смоляниновым (внесен Минюстом в список иностранных агентов). У пары родились два сына: Артур и Марк.

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#Евгений Игишев#Общество#Россия#Дети#Дарья Мельникова#Папины дочки#Роман Набатов#Артур Смолянинов
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