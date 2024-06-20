Время сюрпризов. Омская актриса Дарья Мельникова родила третьего ребенка

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Звезда сериала «Папины дочки», омская актриса Дарья Мельникова во второй раз вышла замуж и родила третьего ребенка. Накануне, 19 июня, Дарья опубликовала короткий ролик в социальной сети Instsgram, запрещенной не территории России.
В видео Мельникова называет актера Романа Набатова мужем, а в конце ролика появляется с малышом на руках и поздравляет супруга с днем рождения. Набатову 15 июня исполнилось 34 года.
«Сколько насчитали сюрпризов?» — спросила подписчиков Дарья.
Пользователи социальной сети оставляют комментарии с поздравлениями.
Для Мельниковой это второй брак, ранее она была замужем за актером Артуром Смоляниновым (внесен Минюстом в список иностранных агентов). У пары родились два сына: Артур и Марк.