Шесть раз поднял бревно. 26-летний омич стал самым сильным человеком России

Posted 30 октября, 11:54
Published 30 октября, 11:54
Modified 30 октября, 14:18
Updated 30 октября, 14:18
В Евпатории, в Крыму, состоялся Всероссийский турнир по силовому экстриму, приуроченный к Дню народного единства. 11 атлетов из разных регионов страны боролись за звание сильнейшего человека России. В числе участников был и 26-летний омич Дмитрий Скосырский, который в итоге и стал чемпионом.
Соревнования проходили в несколько этапов. Первым испытанием было поднятие бревна весом 150 килограммов над головой. Дмитрий Скосырский показал невероятную силу, подняв бревно шесть раз, уступив лишь рекорду России, которое принадлежит его тренеру Михаилу Шивлякову.
Затем атлеты соревновались в буксировке КАМАЗа весом 22 тонны, эстафете и «богатырской карусели». Дмитрий продемонстрировал впечатляющие результаты на всех этапах, что позволило ему выйти в финал.
В финале противником Дмитрия Скосырского стал Александр Клоков из Липецка. Решающим испытанием стало перекидывание бетонных шаров весом 180 килограммов через барьер. Дмитрий проявил завидную силу и выносливость, перекинув шар девять раз за одну минуту, в то время как его соперник смог сделать только восемь бросков.
Напомним, что ранее главный тренер команды «Авангард» Сергей Звягин на пресс-конференции после матча подвел итоги игры с магнитогорским «Металлургом». Команда одержала победу со счетом 3:2, а матч завершился в овертайме.