Шесть раз поднял бревно. 26-летний омич стал самым сильным человеком России

В финале противником Дмитрия Скосырского стал Александр Клоков из Липецка. Решающим испытанием стало перекидывание бетонных шаров весом 180 килограммов через барьер. Дмитрий проявил завидную силу и выносливость, перекинув шар девять раз за одну минуту, в то время как его соперник смог сделать только восемь бросков.